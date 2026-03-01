¿Moisés Suárez murió? Esto es lo que se sabe sobre la última publicación del actor

Moisés Suárez es un reconocido actor mexicano, quien se destaca por sus múltiples personajes de comedia, generando que sea muy querido por el público que lo ha visto participar en diversas producciones de televisión.

Sin embargo, recientemente la celebridad generó mucho revuelo en las redes, después de que dejara una última publicación en sus redes sociales, haciendo que muchos de sus fanáticos pensaran que había fallecido. Te contamos qué pasó realmente.

¿Qué le pasó a Moisés Suarez?

El reconocido actor y comediante mexicano, a sus 80 años, es una personalidad que se mantiene activa en sus redes sociales, permitiendo cierta cercanía con todos sus seguidores.

Sin embargo, recientemente, el artista sorprendió a todos, puesto que en su última publicación, dejó una foto que espantó a todos los fanáticos, donde vemos su rostro rodeado de todos los personajes que ha hecho; en un inicio parecía que anunciaba el lamentable fallecimiento de Moisés Suárez.

Pero no fue así, se trató de una imagen editada que hizo un colega suyo; incluso Moisés le agradece la imagen. Entre los comentarios de sus fanáticos, destaca que todos pensaban que había fallecido, debido a que cuando muere una celebridad, suelen subirse fotos similares. Por suerte, solo fue un malentendido, ya que todos vieron que el artista se encuentra bien y activo.

¿De dónde es Moisés Suarez?

El actor Moisés Suárez nació el 11 de agosto de 1945 en El Mante, localidad que se encuentra en el estado de Tamaulipas. Lleva varios años dedicándose al mundo de la televisión, por lo que ha obtenido mucho cariño por sus fans y por los colegas con los que ha compartido la pantalla.

Ahora el reconocido comediante mexicano aún se mantiene activo, demostrando que el malentendido causado por su última publicación solo fue eso; en sus redes sociales ha podido compartir todos los proyectos en los que se ha encontrado trabajando. Logrando que sus publicaciones calmaran a sus fans después del gran susto que se llevaron.