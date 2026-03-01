Exatlón México: Rojos y Azules quieren el desempate, pero ¿quién gana hoy en vivo la tercera Batalla por la Supervivencia?

Rojos y Azules disputarán este domingo 1 de marzo de 2026 la tercera Batalla por la Supervivencia en el final de la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México. Recordemos que, las mujeres son las atletas que están en peligro en este ciclo y para saber quién se lleva el juego 3 por la estadía, es necesario que veas el capítulo de hoy en vivo.

¿Horario y dónde ver Exatlón México en vivo hoy domingo de 2026?

Recuerda que, para ver en vivo quién gana la tercera Batalla por la Supervivencia de la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México es necesario sintonizar la señal de Azteca Uno en un horario de las 20:30 horas tiempo del centro del país o bien, dar clic aquí para ver todo el contenido exclusivo que se tiene con: notas y videos.

Por el momento, Rojos y Azules han ganado una de estas competencias, por lo que, hoy domingo 1 de marzo de 2026 será el día en el que se determine si el Duelo de Eliminación contará con dos participantes escarlatas o 2 deportistas celestes.

Participantes de Exatlón México 2026

Los participantes del equipo Rojo son: Karol Rojas, Mario Mono Osuna, Benyamin Saracho, Ella Bucio, Jazmín Hernández, Paulette Gallardo, Humberto Noriega, César Villaluz y Mati Álvarez. Los Azules por su parte siguen contando con: Ernesto Cázares, Alexis Vargas, Valery Carranza, Evelyn Guijarro, Doris del Moral, Koke Guerrero, Adrián Leo, Katia Gallegos y Natali Brito.

Jazmín Hernández quiere llegar a la final

Antes de iniciar la primera Batalla por la Supervivencia, Jazmín Hernández reveló que, uno de sus principales objetivos es llegar a las semanas finales, y aseguró que, no le importa lo que tenga que hacer, y menos contra quién se pueda medir, el objetivo de La Flaca es alzar por fin el campeonato de Exatlón México.

Cabe señalar que, los Rojos se pudieron llevar primero el juego de la Batalla por la Supervivencia gracias a que Humberto Noriega le quitará el punto a Koke Guerrero y para que, el marcador quedara en este encuentro con un tablero de 8-5 y con ello ya se colocaba una mujer del grupo Azul en el Duelo de Eliminación.

Tras concluir este primer capítulo, Mati Álvarez dijo que, Jazmín Hernández, Paulette Gallardo, Ella Bucio, Karol Rojas o ella, son superiores a Natali Brito, quien salió hace 2 semanas, pero tuvo que regresar debido a que Dana Castro tuvo que abandonar la novena temporada de Exatlón México por lesión.