Quién es Otto Padrón, el esposo de Angélica Vale que le solicitó el divorcio

Angélica Vale y su esposo, Otto Padrón , están en proceso de divorcio. Una noticia desgarradora en el mundo del espectáculo, pues eran considerados una de las parejas más sólidas del momento tras 14 años de matrimonio.

Según confirmó una fuente cercana a la actriz de ‘La Fea Más Bella’ a People, los documentos fueron presentados hace unos días en Los Ángeles, información que el periodista Javier Ceriani ya había adelantado.

Este hecho ha generado varias dudas, desde el motivo de su separación hasta la identidad de Padrón, pues, a diferencia de la actriz y comediante, él mantiene una vida alejada de los reflectores.

(X @CarLon_2020) Angélica Vale y su esposo Otto Padrón durante la entrega de la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a la actriz.

A esto se dedica Otto Padrón, esposo de Angélica Vale

Otto Padrón es empresario y una figura reconocida en Estados Unidos. De acuerdo con reportes, nació en Cuba, pero su familia emigró a España y, posteriormente, a EE.UU. en busca de mejores oportunidades. En ese país estudió Ciencias en Comunicaciones de Radiodifusión y Economía en la University of Miami. Más tarde, se especializó con una maestría en Estudios Estratégicos en el U.S. Army War College.

Además de su faceta empresarial, Otto destaca por su carrera militar, especialmente por su servicio en la Guardia Nacional de Florida y en el Ejército estadounidense.

(INSTAGRAM) Angélica Vale y su esposo Otto Padrón tienen 2 hijos en común.

Cuando se casó con Angélica Vale, en 2011, ambos brillaban en sus respectivas carreras. Con el tiempo, le dieron la bienvenida a sus dos hijos, producto de su matrimonio: Angélica y Daniel. Cabe mencionar que Padrón tiene otros dos hijos de una relación anterior.

¿Por qué se divorciaron Angélica Vale y su esposo, Otto Padrón?

Hasta el momento no se han revelado las causas del divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón. Sin embargo, según People, la actriz se encuentra “tranquila, fuerte y enfocada en su trabajo”.

Es posible que sea la propia Angélica Vale quien comparta los detalles de su separación en su programa ‘La Vale Show’, que se transmite este lunes en YouTube.