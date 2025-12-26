Maquillaje de novia: 7 ideas que serán tendencia para 2026 y que te dejarán preciosa

Elegir el maquillaje perfecto para tu boda es tan importante como el vestido. Estas 7 ideas de novia serán tendencia en 2026 y apuestan por resaltar la belleza natural, aportar luminosidad y adaptarse a distintos estilos, para que te sientas segura, radiante y preciosa en tu gran día.

Desde la Revista Novia compartieron algunas de las mejores inspiraciones para lograr un make up que deslumbre a todos en la jornada más especial y dieron a conocer todos los trucos para lograrlo.

Una por una, las ideas tendencia para maquillaje de novia

1. Piel glow natural: acabado luminoso y fresco, con bases ligeras que dejan ver la textura real de la piel.

2. Ojos en tonos nude y rosados: sombras suaves que aportan profundidad sin recargar, ideales para un look elegante y romántico.

3. Eyeliner difuminado: delineados suaves y ahumados que definen la mirada sin verse rígidos.

4. Labios jugosos: gloss o labiales satinados en tonos rosa, durazno o nude, protagonistas en 2026.

5. Rubor efecto “buena cara”: colores naturales aplicados de forma sutil para un aspecto fresco y juvenil.

6. Cejas peinadas y naturales: definidas pero sin exceso, respetando su forma original.

7. Toques de luz estratégicos: iluminador aplicado con moderación en pómulos, lagrimal y arco de cupido.

La importancia del maquillaje de novia

El maquillaje de novia juega un papel fundamental porque ayuda a resaltar la belleza natural en uno de los días más importantes de la vida. No se trata solo de verse bonita, sino de lograr un look que haga sentir segura, cómoda y auténtica a la novia desde la ceremonia hasta la celebración, según la revista Vogue.

Además, un buen maquillaje está pensado para durar varias horas, resistir emociones, lágrimas, besos y fotografías, manteniendo un acabado impecable. También permite armonizar el rostro con el vestido, el peinado y el estilo de la boda, creando una imagen equilibrada y coherente.

Por último, tiene un valor emocional: al verse reflejada y reconocerse frente al espejo, la novia comienza el día con mayor confianza y tranquilidad. Por eso, elegir el maquillaje adecuado es tan importante como cualquier otro detalle del gran día.