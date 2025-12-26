Horóscopo negro: esto es lo que no sabías de los signos zodiacales tradicionales

El horóscopo negro busca explicar el lado menos conocido de los signos zodiacales y, a diferencia de las predicciones tradicionales, se enfoca en defectos, sombras y comportamientos ocultos que cada signo carga consigo. Por eso, si quieres conocer a fondo la personalidad de Libra, Leo, Aries, Escorpio y los demás signos, aquí te contamos de qué trata y por qué genera tanta curiosidad.

¿Cómo saber el horóscopo negro de hoy, semanal y mensual?

Lo primero que debes saber es que el horóscopo negro también puede leerse a diario, de forma semanal o por periodos más largos. Para ello, es recomendable consultarlo con astrólogos especializados en este tipo de interpretación.

El horóscopo negro revela la personalidad oscura de cada signo.|(ESPECIAL/CANVA)

En ese sentido, de acuerdo con Clarín, cada signo se rige por su lado oscuro, un conjunto de rasgos que lo acompañan desde el nacimiento y que se interpretan tomando en cuenta el signo solar, el ascendente y los elementos. A partir de esto, se revela la versión más cruda y honesta de cada signo. A continuación, te explicamos cómo es cada uno, según El Horóscopo Negro.

Cuál es el horóscopo negro de cada signo: su personalidad