inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Horóscopo negro: esto es lo que no sabías de los signos zodiacales tradicionales

Te decimos cómo es en la personalidad cada signo según el horóscopo negro, incluyendo defectos, sombras y comportamientos.

horóscopo negro personalidad.png
El horóscopo negro describe el lado oscuro de los signos del zodiaco. |(ESPECIAL/CANVA)
Notas,
Horóscopos

Escrito por:  Alexis Ceja | DR

El horóscopo negro busca explicar el lado menos conocido de los signos zodiacales y, a diferencia de las predicciones tradicionales, se enfoca en defectos, sombras y comportamientos ocultos que cada signo carga consigo. Por eso, si quieres conocer a fondo la personalidad de Libra, Leo, Aries, Escorpio y los demás signos, aquí te contamos de qué trata y por qué genera tanta curiosidad.

¿Cómo saber el horóscopo negro de hoy, semanal y mensual?

Lo primero que debes saber es que el horóscopo negro también puede leerse a diario, de forma semanal o por periodos más largos. Para ello, es recomendable consultarlo con astrólogos especializados en este tipo de interpretación.

horóscopo negro
El horóscopo negro revela la personalidad oscura de cada signo.|(ESPECIAL/CANVA)

En ese sentido, de acuerdo con Clarín, cada signo se rige por su lado oscuro, un conjunto de rasgos que lo acompañan desde el nacimiento y que se interpretan tomando en cuenta el signo solar, el ascendente y los elementos. A partir de esto, se revela la versión más cruda y honesta de cada signo. A continuación, te explicamos cómo es cada uno, según El Horóscopo Negro.

Cuál es el horóscopo negro de cada signo: su personalidad

  • ARIES: Impulsivo, dominante y explosivo. Aries actúa antes de pensar y puede ser agresivo cuando algo no sale como quiere. Detesta perder y suele imponer su voluntad, incluso pasando por encima de otros.
  • TAURO: Terco hasta el extremo. Tauro puede ser posesivo, materialista y vengativo cuando lo traicionan. No olvida fácilmente y, si se siente amenazado, se vuelve frío y calculador.
  • GÉMINIS: Inestable y contradictorio. Géminis cambia de opinión con facilidad, puede ser manipulador y decir lo que otros quieren escuchar. Su doble cara es real y sabe usarla a su favor.
  • CÁNCER: Emocionalmente intenso y rencoroso. Cáncer no olvida heridas y puede usar el victimismo para manipular. Su apego excesivo puede volverse control y dependencia.
  • LEO: Egocéntrico y autoritario. Leo necesita atención constante y validación. Cuando no la recibe, saca su lado arrogante, dramático y dominante. Le cuesta aceptar críticas.
  • VIRGO: Crítico y obsesivo. Virgo juzga todo y a todos, aunque no siempre lo diga. Puede ser hiriente con sus palabras y extremadamente perfeccionista, lo que genera tensión en sus relaciones.
  • LIBRA: Indeciso y complaciente en exceso. Libra evita el conflicto, pero eso lo vuelve hipócrita en ocasiones. Puede manipular desde la diplomacia y no siempre es tan justo como aparenta.
  • ESCORPIO: Intenso, controlador y vengativo. Escorpio no perdona fácilmente y, si se siente traicionado, planea en silencio. Su carácter dominante puede volverse tóxico si pierde el control.
  • SAGITARIO: Irresponsable y brutalmente honesto. Sagitario dice verdades sin medir consecuencias. Huye del compromiso y puede ser egoísta cuando se siente limitado o aburrido.
  • CAPRICORNIO: Frío y ambicioso. Capricornio prioriza el éxito sobre los sentimientos. Puede parecer distante, calculador y dominante, especialmente cuando el poder o el dinero están en juego.
  • ACUARIO: Rebelde y desapegado. Acuario evita profundizar emocionalmente y puede parecer indiferente. Le cuesta empatizar y suele desaparecer cuando algo deja de interesarle.
  • PISCIS: Escapista y manipulador emocional. Piscis vive en su mundo y evita la realidad. Puede victimizarse, mentir por omisión y usar la sensibilidad como arma.
Tags relacionados
Predicciones

Galerías y Notas Azteca UNO