Desahuciaron a este actor y terminó casándose con una monja para esperar la muerte

Ricardo de Pascual es sin lugar a duda uno de los actores mexicanos de más reconocimiento y trayectoria, tanto en el cine, en la televisión, como en el teatro. Trabajó en grandes series y siempre se destacó por su profesionalismo, pero ahora sus seguidores están preocupados por su salud.

El actor participó en “El chavo del 8” donde le dio vida al Señor Calvillo y al mesero. Además, Ricardo de Pascual fue parte de “Odisea burbujas” y de varias telenovelas. Tal es así, que cuenta con varias décadas de trayectoria, donde siempre ha destacado por su calidad de interpretación.

¿Qué enfermedad padece Ricardo de Pascual?

Según ha confesado recientemente el propio actor, en una entrevista brindada a Matilde Obregón, padece una enfermedad mortal. Esta revelación causó sorpresa entre los seguidores de su gran carrera profesional, ya que apareció con oxígeno en la entrevista.

Ricardo de Pascual contó que debe estar con oxígeno las 24 horas del día. Es más, detalló que acaba de terminar de grabar una serie en la que ensayaba con el oxígeno y cuando iba a grabar se lo quitaba, pero que enseguida se lo volvía a poner.

La enfermedad que padece Ricardo de Pascual es EPOC y, según contó, durante la pandemia los profesionales médicos le dijeron que le quedaba poco tiempo de vida.

“Fumé durante más de 20 años. No entendí de joven que el cigarrillo hace daño y comencé a fumar cuando estaba trabajando obra de teatro y se me quedó el vicio por mucho tiempo. Fumaba hasta tres cajetillas a diario”, contó Ricardo de Pascual.

¿Con quién se casó Ricardo de Pascual?

Ricardo de Pascual confesó que su salud comenzó a tener problemas después de padecer el virus pandémico. De cara a esta situación, decidió contraer matrimonio por Iglesia con su pareja Martha, quien es unos años más joven que él.

Actualmente, él tiene 85 años y ella 53. Antes de conocer a Ricardo de Pascual, Martha era monja y era fans número uno del actor. Pero por problemas de salud, ella decidió salir de la congregación y pasaron 9 años hasta que conoció a Ricardo de Pascual.

Ella lo agregó a sus redes sociales y ahí empezó a formarse una amistad que poco a poco se fue transformando en amor. Posteriormente, y durante la pandemia, Ricardo de Pascual decidió dar el sí por iglesia y detalló que se casó con Martha vía Zoom.