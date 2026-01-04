Estos son los Pueblos Mágicos que tiene Hidalgo y puedes conocer en enero

En la actualidad, cada entidad de México cuenta con sus Pueblos Mágicos , pequeños destinos que cumplen con ciertos requisitos, permitiendo que los usuarios puedan disfrutar del lugar durante su visita, descubriendo atracciones turísticas únicas.

En este inicio de año, si tu propósito fue salir más de viaje, entonces prepárate, porque te vamos a revelar los pueblitos que hay disponibles en Hidalgo, para que los conozcas en enero. Toma nota de todos los lugares.

¿Qué Pueblos Mágicos tiene Hidalgo?

A diferencia de otras entidades, Hidalgo tiene un total de 9 Pueblos Mágicos, donde cada uno de ellos cuenta con bellezas únicas, haciendo que sean merecedoras de ser visitadas y disfrutadas por el público en enero o durante el año. En el portal podemos encontrar las siguientes opciones:

Acaxochitlán: A dos horas de la CDMX, rodeado de bosques y bellezas naturales, ideal para reconectarse con el medio ambiente.

Huasca de Ocampo: Un paisaje boscoso, lleno de naturaleza y misterio.

Huichapan: Un paisaje cubierto de arquitectura religiosa virreinal.

Metztitlán: Un destino cálido, ideal para escapar del frío y disfrutar de paisajes naturales.

Mineral del Chico: Con múltiples senderos y parques, donde podrás poner tus habilidades a prueba y conectarás con la naturaleza.

Real del Monte: Disfruta de los mejores pastes mientras descubre su pasado minero.

Tecozautla: Un paisaje semidesierto con balnearios de aguas termales.

Zempoala: Adéntrate en sus conventos y haciendas, saborea sus platillos prehispánicos.

Zimapán: Pasea por sus grutas, su cañón y dunas rojas, paisajes que parecen de otro planeta.

¿Cuál fue el primer Pueblo Mágico?

En la actualidad existen muchos Pueblos Mágicos disponibles en el país, pero antes del 2001 no existía dicha terminología; fue hasta ese año cuando la Secretaría de Turismo de México implementó el programa que se mantiene vigente. Para formar parte de él, la localidad debe contar con ciertas características turísticas que el gobierno determina.

El primer pueblito en tener el reconocido distintivo fue Huasca de Ocampo en Hidalgo , debido a su riqueza cultural, histórica y gastronómica. Si todavía no lo conoces, aprovecha el tiempo libre en enero para que descubras su belleza única.