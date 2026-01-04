Los 3 rituales para la abundancia que debes hacer antes del Año Nuevo Chino 2026

Recientemente, a nivel mundial nos despedimos del 2025 con una importante celebración. Sin embargo, en China, están próximos a iniciar las celebraciones del Año Nuevo Chino 2026 , fiesta a la que otros países se unen para poder disfrutar.

Hay muchas personas que aprovechan la temporada para hacer rituales para la abundancia; para que los puedas poner a prueba, te detallaremos de cuáles se tratan para que los uses durante la gran celebración.

¿Qué rituales para la abundancia puedo hacer?

Aunque aún faltan un par de días para las celebraciones del Año Nuevo Chino 2026, es importante que tomes en cuenta algunos rituales para la abundancia que puedes hacer, los cuales son muy sencillos de llevar a cabo. Realiza los siguientes para llamar a la riqueza:

Limpieza del hogar: De esta manera eliminamos todos aquellos elementos y suciedad que impidan el flujo de energía, logrando que la abundancia llegue con facilidad a nosotros.

Ritual de las monedas: Ya sea con monedas chinas o de tu país, colócalas en un costal de color rojo. El uno de febrero agrega una moneda, el 2 y 3 de febrero agregamos una moneda más y la dejamos toda una semana así.

Ritual del arroz: El 1 de febrero coloca una cucharada de arroz en una taza; lo dejamos durante 10 días. Pasado el tiempo, enciende una vela blanca a un costado; después de un par de minutos, lo cocinamos.

¿Cuándo es el Año Nuevo Chino?

El Año Nuevo Chino 2026 se va a celebrar el 17 de febrero, por lo que tenemos mucho tiempo para hacer los rituales para la abundancia . Te recomendamos estar atentos, ya que en los estados suelen hacerse todo tipo de festivales al respecto.

Para este año, el animal va a dominar el caballo de fuego, el cual representa un año de energía y movimiento constante, por lo que debes aprovechar dicha vibra si tienes algún plan en mente para poder realizar.