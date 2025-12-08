¡ÚLTIMA HORA! Influencer Mercedes Roa fue atacada por cuatro hombres y fue hospitalizada

Hay conmoción alrededor de la comunidad de influencers, pues Mercedes Roa sufrió un ataque por parte de unos ciudadanos franceses tras acudir a un evento organizado por Zinedine Zidane. Parece que los agresores estaban en estado de ebriedad y fue gracias a sus amigos y dos futbolistas, que la situación no terminó de peor forma. Esta es la actualidad alrededor de la joven de 28 años.

¿Qué le pasó a la influencer, Mercedes Roa?

Reportan los medios franceses como el diario El Provenzal, que la creadora de contenido asistió a un evento llamado la Liga del Universo, donde se suscitó un juego de Leyendas y sitio en el que estuvieron el ya mencionado Zizou, Dimitri Payet o el propio Franck Ribery. Ante eso, alrededor de las 6 de la mañana del lunes, ella se encontraba con al menos dos amigos influencers y otros dos futbolistas.

Uno de los creadores de contenido pidió fuego para fumar a unos hombres que se encontraban ahí. Lamentablemente, estos tipos estaban ebrios y agredieron a todos los involucrados. Fue gracias a los acompañantes, que Mercedes Roa y su amiga no pasaron una situación todavía más grave. De los cuatro agresores, solamente uno está prófugo.

Tras el acontecimiento, la influencer y la otra chica (no se sabe quién es) terminaron hospitalizadas y en estos momentos solamente se tienen los reportes preliminares de los medios franceses. Aunque poco a poco se recoge más información.

¿Cuál es el estado de salud de la influencer de futbol, Mercedes Roa?

La joven mexicana se dedica a la creación de contenido relacionado con el futbol. Regularmente hace videoblogs de sus viajes o se cruza con más influencers para hacer retos en el ámbito deportivo. Recientemente estuvo en la gala del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA y seguramente fue como parte de los influencers invitados para hacer dinámicas en el estadio Velódromo del Olympique de Marsella, esto en el evento que la llevó a Francia.

Según los primeros reportes, ella habría sufrido heridas no graves, aunque la trasladaron de inmediato a un hospital cerca de la zona.