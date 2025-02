Ella es la joven agredida por la Influencer Marianne Gonzaga

El día de ayer les informamos sobre la detención de la influencer Marianne Gonzaga , quien atacó a la joven Valentina Gilabert, misma que es actualmente la pareja de su exnovio.

Gonzaga fue detenida por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tras un incidente ocurrido en la Ciudad de México. Recordemos que la influencer viajó desde Cancún para encontrarse con su expareja, pero al verlo con su nueva novia, Marianne reaccionó violentamente y atacó a Gilabert con un objeto punzocortante.

¿Cómo sucedió el ataque? De acuerdo con información revelada por el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4Jiménez, Marianne Gonzaga fue detenida en el condominio Park Pedregal.

De acuerdo con el periodista, la influencer llegó a la CDMX para ver a su novio en el complejo de condominios donde él se encontraba con su actual pareja, Valentina Gilabert, a quien Marianne Gonzaga acuchilló en el cuello.

APUÑALA a la NOVIA de su EXNOVIO

Maríane Gonzaga Rodríguez

Llegó de Cancún a ver a su exnovio en Park Pedregal @AlcaldiaAO

Ahí estaba Valentina Gilabert, la nueva pareja de su ex.

Pelearon y le clavó un cuchillo en el cuello.

Agentes de @SSC_CDMX Sector San Ángel, la detuvieron. pic.twitter.com/Xb0XQR0UU4 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 5, 2025

¿Quién es Valentina Gilabert?

Valentina Gilabert también es conocida como Valentine Gilabert y es una modelo que radica en la Ciudad de México y París; sin embargo, no existe mucha información sobre ella en redes sociales.

¿Cómo se encuentra de salud Valentina Gilabert?

De acuerdo con fuentes cercanas a Valentina Gilabert, la modelo se encuentra actualmente intubada, en proceso de operación, y su estado de salud es estable luego de la agresión de Marianne Gonzaga.

No obstante, dicha información no ha sido confirmada. De igual modo, se ha dado a conocer que existen antecedentes de amenazas de muerte previas, aunque no se han revelado más detalles, según reveló la creadora de contenido Malleza.

¿Cuántas veces fue atacada Valentina Gilabert por Marianne Gonzaga?

La influencer Malleza reveló en redes sociales que la modelo fue atacada con un cuchillo de cocina durante 12 veces en diversas partes de su cuerpo, incluyendo el cuello, la nuca, el pecho y las manos.

¿Quién es Marianne Gonzaga?

Es una creadora de contenido que ganó popularidad en redes sociales gracias a TikTok, aunque, además de influencer, es fotógrafa de profesión. Recientemente, Gonzaga se convirtió en mamá de una niña de nombre Emma. En TikTok acumula más de 365 mil seguidores.