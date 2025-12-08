Las 3 polémicas más fuertes de Eduin Caz que han marcado su carrera

Eduin Caz , uno de los integrantes de Grupo Firme, en varias ocasiones se ha encontrado envuelto en polémicas fuertes, ya sea por acciones que ocurren dentro de sus presentaciones o en la vida personal, provocando que dichas situaciones hayan marcado su carrera musical a nivel nacional.

Recientemente, el artista que ya mencionamos nuevamente se encuentra en el ojo del huracán del chisme. Para que sepas más al respecto, te detallaremos cuáles han sido los escándalos más intensos en los que se ha encontrado la reconocida celebridad mexicana.

¿Qué le pasó a Eduin Caz de Grupo Firme?

Eduin Caz ha estado envuelto en polémicas fuertes; una de las más recientes ocurrió en un concierto en Bogotá el 6 de diciembre, cuando en el escenario había una pantalla con un cronómetro que contabilizaba el tiempo restante de cada artista. Hasta que el cantante mexicano, al ver el poco tiempo que le quedaba, rompió el aparato con una botella, momento captado en video. Generando opiniones al respecto, resaltando que era una actitud violenta.

Otra polémica que ha marcado su carrera fue en el 2021, cuando se difundió un video donde al cantante se le ve dormido, mientras otra mujer lo graba. Posteriormente, el artista habló al respecto en redes sociales, explicando que era antiguo y que la otra persona lo usó para extorsionarlo, al hacer pensar a todos que se trataba de una infidelidad.

Por último, fue cuando un escolta del cantante amenazó a un fan después de que el cantante le diera una foto, para después ser amenazado por el personal de seguridad para borrar las imágenes; así lo explican en La Mejor.

¿Quién es la pareja de Eduin Caz?

La actual pareja de Eduin Caz es Daisy Anahy, mujer que lo ha acompañado a todo tipo de eventos musicales, momentos que ha compartido en sus redes sociales personales. Ambos, durante sus años de pareja, se han encargado de tener a sus 3 hijos.

Incluso, en sus historias de Instagram es posible ver que ella estuvo con él en el concierto realizado en Bogotá, puesto que subió una foto donde se despide del país. Aunque la vida del cantante se ha visto envuelta en las polémicas más fuertes que han marcado su carrera, se ha mantenido estable y vigente en el sector artístico.