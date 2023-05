VIDEO: Hombre ebrio se salvó de volarse la cabeza con un ventilador.

¡Los “bache bros” ya tienen hartos a los vecinos de Ecatepec!

Sabemos que hay diversos factores que nos explican el porqué los hombres viven menos que las mujeres. Se ha comprobado científicamente que los factores genéticos y bilógicos son puntos importantes para saber porque se ve afectada la longevidad de los hombres en comparación con las mujeres, pero no olvidemos que sus acciones y el no medir las consecuencias de ellas también son una gran respuesta a esa incógnita. Este video nos puede dar un gran ejemplo del porque los hombres viven menos, ya que podemos ver a unos amigos que se nota la están pasando muy bien además de que están pasados de copas y uno de ellos se expone a sufrir un brutal accidente, que no paso a mayores gracias a que llevaba un casco en la cabeza.

Un joven decidió cargar a otro en sus hombros y lo impulsó hacia arriba donde había un ventilador en el techo, chocando fuertemente su cabeza la cual portaba un casco afortunadamente, porque de no ser así se hubiese volado la cabeza. Aun así se lesionó el joven, ya que al bajar de los hombros de su amigo perdió el equilibrio y se fue directo hacía una mesa donde se pegó en la quijada y desafortunadamente el casco ya no cubrió esa parte de su cara. Tal vez cuando el chico observó este video en su juicio vio que el casco salvó su cabeza, pero seguro que si la mandíbula no se le quedó trabada le debió ocasionar un fuerte dolor por varios días.