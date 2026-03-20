¿Murió la querida actriz Victoria Ruffo? Esto es lo que se sabe sobre el video que lo confirmaría

Este viernes comenzó a circular presunta información que señalaba que la actriz mexicana Victoria Ruffo había fallecido, o al menos eso decía un video que comenzó a hacerse viral en las primeras horas del día, despertando gran conmoción dentro de los miles de seguidores que ha conseguido a través de los años.

Para buena noticia de todo mundo, rápidamente este video generado con Inteligencia Artificial ha sido desmentido, siendo que no hay información que corrobore dicha “información”, por lo que es indispensable que antes de generar pánico dentro de las redes sociales, corrobores fuentes y demás contenidos.

¿Por qué dicen que Victoria Ruffo murió?

Lamentablemente no es la primera vez que esta figura emblemática de las telenovelas mexicanas es relacionada a este tipo de noticias falsas, pues se ha logrado ver este tipo de contenido en repetidas ocasiones, siendo un gran problema para los artistas.

El mismo TikTok compartido por la cuenta “Noticias un minuto” aseguraba que “México se encontraba en luto” pues según el video que acumula más de un millón de vistas aseguraba que la actriz había fallecido en un hospital privado de la Ciudad de México.

Dicho video fue subido hace unas semanas, aunque fue hasta estas horas que comenzó a viralizarse despertando angustia y confusión en todos sus seguidores, pues hay quienes sí han creído en esta noticia falsa.

¿Qué es de la actriz Victoria Ruffo?

Hoy en día Victoria suele ha reducido su participación dentro de la actuación, pues con una trayectoria de casi 50 años donde conquistó el teatro, el cine y sobre todo la televisión ganándose el sobrenombre de “La Reina de las Telenovelas” hoy en día se ha dedicado a tener apariciones esporádicas en algunos programas de televisión.

Incluso, durante los últimos años, Ruffo se ha visto bastante activa en redes sociales, donde a veces comparte vídeos sola o con demás compañeras de profesión, donde se les suele ver bastante divertidas.