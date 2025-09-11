Victoria Ruffo hace una triste revelación sobre su salud

La reconocida actriz Victoria Ruffo padece una enfermedad que ha generado preocupación entre sus seguidores. Desde hace tiempo su fandom se pregunta cuál es el estado actual de salud de una de las protagonistas de “Las Leonas” y esta finalmente rompió el silencio.

La preocupación reina luego de que la actriz se ausentara de varias funciones de la obra en la que trabaja junto a Lupita Jones, Angélica Aragón y Patricia Castañeda. Esto ha generado preocupación en el ambiente y es por eso que Victoria Ruffo salió a aclarar algunos rumores.

¿Cuál es la enfermedad que padece Victoria Ruffo?

En medio de rumores, la actriz Victoria Ruffo reveló que lucha contra una esofagitis, una enfermedad que afecta sus cuerdas vocales. La famosa precisó que, obviamente, esto impacta directamente en su carrera profesional ya que pone en riesgo su voz.

Según trascendió, todo inició con problemas en su garganta porque la actriz presentó síntomas parecidos a los de un cuadro gripal común. Victoria Ruffo sentía malestar en el tórax y dolor al respirar, además de tener mucha tos. Sin embargo, con el correr de los días, los estudios médicos revelaron que padece esofagitis.

¿Qué es la esofagitis y cómo afecta a las personas?

La esofagitis, de acuerdo con el Instituto Mayo Clinic, es una enfermedad que está vinculada al reflujo gástrico, el cual irrita el esófago. Se trata de una inflamación en el conducto que conecta la garganta con el estómago y que permite que el paso de los alimentos y de los líquidos: “Esta enfermedad es un desastre, solo los doctores saben lo que padezco”, expresó al respecto Victoria Ruffo.

“Cuando tienes reflujo se te va quemando el esófago y obviamente las cuerdas, debido a que se forman una serie de flemas”, explicó la actriz ante la consulta de los medios de comunicación. Ahora, Victoria Ruffo requiere de atención constante ya que puede llegar a representar un riesgo grave para su salud y es por eso que se ha tenido que someter a un tratamiento intensivo.