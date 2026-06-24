La transformación de Yalitza Aparicio sorprende a sus seguidores: así luce su abdomen de acero

En las últimas horas la imagen de Yalitza Aparicio ha vuelto a acaparar los reflectores luego de que compartiera a través de sus redes sociales una imagen donde se le nota una imagen renovada y la cual demuestra que se encuentra en uno de sus mejores momentos, esta apariencia de la actriz ha sido aplaudida por sus miles de seguidores.

Mediante su cuenta de Instagram, la originaria de Oaxaca compartió una fotografía donde sale con un estilo casual relajado portando un pantalón de mezclilla, unas gafas de sol y un crop top que deja ver su abdomen, el cual se ha convertido en el protagonista de la instantánea debido a que luce más definido y trabajado, asimismo, destaca su oscura cabellera que en los últimos meses luce corta con un estilo tipo bob long, este cambio de estilo rápidamente ha generado miles de reacciones y comentarios entre sus fans y colegas.

Orgullo mexicano al 100%, Divina, Amé tu nuevo look, Bellísima, son algunos de los comentarios que el público destacó en la públicación de Aparicio.

Cabe destacar que la nominada al Premio Oscar había aparecido con su nueva imagen durante el Sundance Film Festival CDMX 2026, donde comentó que el dejar atrás su larga cabellera que la caracterizaba formaba parte de una nueva etapa personal y profesional que vive con entusiasmo.

¿Cuáles han sido las críticas que ha enfrentado Yalitza Aparicio?

A pesar del reconocimiento internacional que obtuvo tras ser nominada al Oscar, la actriz mexicana ha sido objeto de constantes críticas desde el inicio de su carrera, en distintas ocasiones ha recibido comentarios relacionados con su apariencia física, su origen indigena, color de piel, ropa e incluso forma de hablar.

Lejos de responder con confrontaciones, Yalitza ha defendido su derecho a vestir como desea y ha reiterado que el esfuerzo de su trabajo le permite tomar esas decisiones. También ha aprovechado su exposición pública para denunciar el racismo, la discriminación y el bullying digital.

Con su reciente cambio de look, Yalitza Aparicio demuestra que continúa evolucionando sin perder la esencia que la convirtió en una de las figuras mexicanas más influyentes del cine contemporáneo.