Fernando Lozada sacó los prohibidos con el trend de La Granja VIP y así le fue: ¡pura energía! La Granja VIP Fernando Lozada da sus primeras declaraciones tras confirmar separación con Triana Famosos Fernando Lozada, ganador de La Isla, anuncia trágica separación: "Tomamos caminos distintos" Famosos Fernando Lozada nos dice cómo vivió La Isla: Desafío Grecia y Turquía Al Extremo Fernando y Diego soltaron todo sobre Alba durante el castigo La Isla Fernanda explota contra Silverio antes del Juego por el Honor La Isla Emociones al límite en el reñido Juego por el Castigo en La Isla La Isla Fuertes confesiones en el Juego por el Brazalete del Poder en La Isla La Isla Fernanda y Silverio hacen las paces pero en los Rebeldes todo empeora La Isla Rebeldes disfrutaron de un lujoso paseo por yate en La Isla La Isla Intensos y Rebeldes tienen conflictos al interior de sus equipos La Isla Intensos y Rebeldes conocen sus territorios en La Isla La Isla Desafiantes de La Isla van a la conquista de los territorios en Mesolongi La Isla Los equipos Verde y Morado van al segundo Mahkeme, juicio de La Isla La Isla Los Rebeldes y Desconocidos juegan por el Honor en La Isla La Isla Fernando decide poner distancia con Rey Grupero por discusiones La Isla FOTOS | Juego de salvación ¿Quién ganó los brazaletes? La Isla Equipos pelean por los valiosos brazaletes de salvación de La Isla La Isla Ver más Fernando Lozada sacó los prohibidos con el trend de La Granja VIP y así le fue: ¡pura energía! La Granja VIP Fernando Lozada da sus primeras declaraciones tras confirmar separación con Triana Famosos Fernando Lozada, ganador de La Isla, anuncia trágica separación: "Tomamos caminos distintos" Famosos Fernando Lozada nos dice cómo vivió La Isla: Desafío Grecia y Turquía Al Extremo Fernando y Diego soltaron todo sobre Alba durante el castigo La Isla Fernanda explota contra Silverio antes del Juego por el Honor La Isla Emociones al límite en el reñido Juego por el Castigo en La Isla La Isla Fuertes confesiones en el Juego por el Brazalete del Poder en La Isla La Isla Fernanda y Silverio hacen las paces pero en los Rebeldes todo empeora La Isla Rebeldes disfrutaron de un lujoso paseo por yate en La Isla La Isla Ver más