Fernando Lozada sacó los prohibidos con el trend de La Granja VIP y así le fue: ¡pura energía!

Fernando Lozada, uno de los tiktokers que vivirá la experiencia de La Granja VIP por un día el próximo 08 de octubre del 2025, se unió al trend más divertido del corral con un baile campestre que de inmediato causó furor entre los internautas: ¡este fue el video que se viralizó en redes!

¿Cómo le fue a Fernando Lozada con su trend de La Granja VIP?

Desde que la pegajosa canción oficial de La Granja VIP salió a la luz , tanto las celebridades concursantes como los internautas se animaron a bailar ante las cámaras para demostrar que en este reality no sólo habrá trabajo duro: ¡también mucho chisme y diversión!

Hace unas horas le tocó el turno al querido Fernando Lozada: el conductor de TV Azteca y tiktoker que vivirá en las instalaciones por 24 horas completitas no se aguantó las ganas de bailar en pleno foro del programa Al Extremo con la canción de La Granja VIP como música de fondo.

"#FernandoLozada saca los prohibidos con mi trend de #LaGranjaVIP y ya estoy listo para verlo pronto por mis aposentos”, escribió la cuenta de La Granja VIP para acompañar el video que hasta ahora superó los mil 500 Me Gusta.

Con una enorme sonrisa y pasos de baile que incluyeron guiños al rodeo tradicional, Fernando Lozada le sacó brillo a la pista de Al Extremo para demostrarnos que él ya está más que listo para encerrarse, trabajar y contarnos con todo detalle cómo le pareció esta experiencia única en la televisión mexicana.

La grabación, por supuesto, despertó el cacareo entre los fans que se mostraron ansiosos por ver a Fernando vestido de granjero aunque sólo sea por un día; algunas de las reacciones en la caja de comentarios fueron:

“Qué ternura en los detalles de tu expresión”

“Sorprendido por lo natural que sales bailando”

“Quiero aprender ese movimiento ya mismo”

“Risa por lo épico que sale el clip”

“Eres un crack en captar la atención al instante”

“Cuando comience el 24/1 de los tiktokers, quiero que hagas el trend frente a las cámaras, saludos!”

¿Quién es Fernando Lozada?

Fernando Lozada, nacido un 10 de agosto de 1989, es una personalidad de televisión que ganó popularidad en el 2014 con su debut en el mundo de los realities; de hecho, en enero del 2024 se integró como concursante del proyecto de TV Azteca La Isla: Desafío Grecia y Turquía, donde se coronó como el ganador de la competencia.

Además de su trabajo en los reality shows, Fernando Lozada es un reconocido conductor de televisión (en enero del 2025 se integró al programa Al Extremo) e influencer con 4.7 millones de seguidores en TikTok y 3.4 millones de seguidores en Instagram; por ello La Granja VIP lo convocó para vivir esta experiencia extrema por un día... ¡va a recorrer las instalaciones, pero también va a trabajar!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

¡Falta menos de una semana para el estreno de la versión mexicana de La Granja VIP, el reality show que fue un bombazo en Europa y Sudamérica, y que ahora llega a la señal de TV Azteca! La cita es el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO con transmisiones 24/7 en Disney+.