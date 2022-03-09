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FOTOS | Bad Bunny está de fiesta por un año más de vida y de éxitos.

El “Conejo Malo” está cumpliendo un año más y nosotros queremos celebrarlo con esta galería. Además, te contaremos algunas cosas que no sabes de Bad Bunny.

Por: Redacción Azteca UNO

Feliz cumpleaños, Bad Bunny.

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