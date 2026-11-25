Este 25 de noviembre de 2026, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, rindió su Tercer Informe Ciudadano desde las instalaciones de la Feria de Santa Rosa, en el municipio de Múzquiz. Ante ciudadanos de las cinco regiones del estado y a través de una transmisión en vivo que inició a las 13:00 horas, el mandatario estatal presentó el balance de resultados de su administración, basado en un modelo de cercanía territorial y coordinación interinstitucional.

Durante su mensaje, Jiménez Salinas subrayó que el trabajo en equipo con los 38 municipios, el Gobierno Federal, la iniciativa privada y la ciudadanía permitió consolidar a Coahuila en los primeros lugares nacionales en seguridad, competitividad económica y calidad de vida. Entre las cifras más destacadas resaltaron la inversión acumulada de 12 mil millones de pesos en seguridad y la llegada de 190 mil millones de pesos en inversión privada, que se tradujeron en 86 mil nuevos empleos en tres años.

¿Qué resultados presentó Manolo Jiménez en seguridad en Coahuila?

La seguridad volvió a colocarse como la prioridad central del informe. El gobernador informó que, con una inversión de 4,500 millones de pesos en 2026 —sumando 12 mil millones en lo que va del sexenio—, Coahuila se posicionó por primera vez como el estado más seguro de México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, además de ubicar a tres de las 10 ciudades más seguras del país y mantener el 100% de los homicidios resueltos.

En infraestructura y equipamiento, se detalló la construcción de 18 cuarteles, 5 arcos de seguridad carreteros, la instalación de más de mil nuevas cámaras y la entrega de 568 patrullas, unidades tácticas y vehículos blindados. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Jiménez Salinas reiteró el compromiso con las mujeres coahuilenses, destacando que la entidad es donde ellas se sienten más seguras, respaldadas por 860 Puntos Violeta y la red más grande de Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en México.

Grandes obras y Mega Obras 2029: proyectos en las cinco regiones

En materia de infraestructura, el mandatario reportó una inversión de casi 6 mil millones de pesos en tres años para cumplir compromisos en todas las regiones, además del arranque de Mega Obras Coahuila 2029, un paquete de más de 14 mil millones de pesos destinado a siete proyectos prioritarios. Entre las obras entregadas y en proceso destacan:

Región Sureste: Entrega de la modernización de la carretera a Derramadero y el bulevar Las Torres - Prof. Arturo Berrueto ; avances en el paso inferior Fundadores-Santa Lucía y en las prolongaciones de los bulevares Obispo Villalobos (Saltillo) y Cedros-Vito Alessio (Ramos Arizpe).

Entrega de la modernización de la y el ; avances en el y en las prolongaciones de los bulevares Obispo Villalobos (Saltillo) y Cedros-Vito Alessio (Ramos Arizpe). La Laguna: Entrega del Sistema Vial Abastos-Independencia y la primera etapa del bulevar La Joya-La Partida , además de avances en el Sistema Vial Revolución-Vasconcelos y programas de agua, drenaje y pavimento en Torreón y San Pedro.

Entrega del y la primera etapa del , además de avances en el y programas de agua, drenaje y pavimento en Torreón y San Pedro. Región Carbonífera: Conclusión del Gran Programa de Pavimentación y avance en el programa de agua.

Conclusión del y avance en el programa de agua. Centro-Desierto: Arranque de la modernización del Libramiento Oriente en Monclova.

Arranque de la modernización del en Monclova. Región Norte: Avance en la ampliación del bulevar Fausto Z. Martínez y la Ruta Fiscal del Puente 2 en Piedras Negras.

Inversión, empleos y fortalecimiento del campo coahuilense

En el eje de Desarrollo Económico y Rural, se informó que en tres años arribaron 222 inversiones de 19 países, consolidando a Coahuila como primer lugar nacional en producción de vehículos, autopartes, carros de ferrocarril, plata refinada y leche, así como dentro del top tres en formalidad laboral y exportaciones. Asimismo, mediante NAFIN, se respaldó a 126 empresas locales para conservar más de 2,200 empleos, y se destacó la construcción de un parque industrial de 400 millones de pesos con la tribu Kikapoo, además de la diversificación de contratos de carbón en la Carbonífera.

Para el sector rural y el medio ambiente, se resaltó la entrega de 1,865 sementales para mejoramiento genético, el apoyo para la siembra de más de 75 mil hectáreas de semilla forrajera y el liderazgo nacional en sorgo forrajero y rendimiento de algodón. También se subrayó la aprobación de la Ley de Cuidado a los Animales y los resultados en prevención de incendios forestales, que colocaron al estado entre los de menor afectación en bosques y montañas.

Programas sociales de Mejora, educación e Inspira Coahuila

A través de la estrategia Mejora Coahuila y el programa “En Equipo Le Entramos”, se ejercieron 3 mil millones de pesos en conjunto con los alcaldes para servicios públicos en los 38 municipios. Con 50 programas sociales se benefició a más de 500 mil familias, se entregaron 9 mil escrituras con ahorros de hasta 90% y se generaron 4,500 empleos temporales, lo que mantiene a Coahuila en el primer lugar nacional con menos carencias de vivienda y entre los cinco estados con menos pobreza.

En Educación e Inspira Coahuila, sobresalió el arranque de 100 techumbres escolares y 16 nuevas preparatorias, la entrega de útiles gratuitos a 500 mil alumnos, uniformes y zapatos a 91 mil estudiantes, transporte escolar en 78 comunidades e Internet Rural en 200 escuelas ejidales. De igual forma, más de 364 mil estudiantes aprenden inglés con Level Up, miles de mujeres fueron becadas con Mujeres Echadas Pa’delante y se fortaleció la salud socioemocional en 1,379 escuelas mediante Ser+ y Somos+.

Salud, DIF Coahuila y turismo en el Tercer Informe

En el rubro de DIF y Salud, Manolo Jiménez destacó el programa “Veamos la Discapacidad” con una inversión de 300 millones de pesos, becas de 10 mil pesos, 45 nuevas unidades UNEDIF y el equipamiento de centros de autismo y rehabilitación. En salud pública, la mejora de hospitales generales y 133 centros de salud permitió aumentar en 70% las consultas y alcanzar un 85% de abasto de medicamentos, sumado a la atención de 40 mil adultos mayores con Salud Popular, el alcance de 90 mil jóvenes en Vive Libre Sin Drogas y la inauguración del Centro “Es Pa’ Vivir” en Torreón.

Finalmente, en Turismo, el informe resaltó la derrama económica de eventos regionales como Rodeo Saltillo —que estrenó sede en Expo Coahuila con más de 125 mil asistentes y 100 millones de pesos de derrama—, la Coahuila 1000 en Torreón, Running Las Vacas en Acuña, la Cabalgata de Sabinas y la Feria de San Buenaventura, además del liderazgo nacional en Pueblos Mágicos del norte y el clúster vinícola más premiado del país, con el 48% de las medallas.