No cabe duda de que hoy en día Peppa Pig es una de las caricaturas favoritas de todos los niños y niñas. Esta serie ha destacado debido a que presenta divertidas aventuras de la tierna cerdita así como de su familia, hermanos y amigos. Por esa razón en esta ocasión te presentamos 6 plantillas donde aparece la protagonista, acompañada de su familia y hermanita bebé.

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Peppa Pig: Plantillas GRATIS de la cerdita con su familia y su hermanita bebé

Estas plantillas de Peppa Pig las puedes descargar, imprimir, y colocar incluso como fondos de pantalla en cualquiera de tus dispositivos electrónicos. Cada una de estas es colorida y se encuentra en distinto tamaño, por lo que podrás tener una para cada una de las necesidades o gustos que tengas.

Peppa Pig: Plantillas GRATIS de la cerdita con su familia en el lodo

Esta plantilla es ideal para los pequeños que aman la diversión ya que en la imagen se puede ver a Peppa Pig con sus padres y sus dos hermanos divirtiéndose en el lodo. Esto sin duda hace que los pequeños aprendan que el tiempo de calidad con los seres queridos es fundamental.

Peppa Pig: Plantillas GRATIS de la cerdita con su familia en alberca

Esta plantilla es ideal para los pequeños que aman el agua y la alberca ya que en esta imagen vemos a Peppa Pig con su hermanita y su hermano Josh en una alberca con pato; esta imagen es perfecta para que los pequeños descubran lo valioso que es el tiempo con los hermanos.

Peppa Pig: Plantillas GRATIS de la cerdita con sus hermanos

Esta plantilla muestra a Peppa Pig, su hermano Josh y la pequeña Evie con un tierno babero de pato. Los tres aparecen felices y compartiendo un momento entre hermanos, por lo que es ideal para que los niños descubran lo importante que es pasar tiempo con sus seres queridos a través de personajes de su caricatura favorita.

Peppa Pig: Plantillas GRATIS de la cerdita con sus familia y peluches

Esta plantilla es una de las más tiernas ya que se muestra a Peppa Pig en companía de toda su familia, sin embargo algunos personajes tienen en su mano peluches, algo que vuelve la imagen más tierna y adorable.

Peppa Pig: Plantillas GRATIS de la cerdita con sus familia y un libro

Esta plantilla es ideal para incentivar el aprendizaje ya que esta imagen se ve a Peppa Pig, sus padres y hermanos no solo pasar un momento lleno de convivencia sino que hay un libro, elemento que representa aprendizaje, creatividad y conocimiento.

Peppa Pig: Plantillas GRATIS de la cerdita con sus abuelos y familia

Esta plantilla es una de las favoritas de muchos pequeños ya que en ella se muestran a los abuelos de Peppa Pig, algo que usualmente no se ve en muchas ilustraciones. Su papel es fundamental en la familia por lo que los niños podrán ver a estas figuras con sus personajes favoritos.