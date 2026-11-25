Los stickers de WhatsApp ahora también pueden tener sonido y lo mejor de todo es que puedes personalizarlos con tu propio estilo. La nueva función de la App de mensajería permite acompañar fotografías y animaciones con voces, frases y efectos de audio, una opción perfecta para quienes quieren llevar su pasión por Kpop Demon Hunters a sus conversaciones por lo que aquí te dejamos un tutorial de cómo hacerlo.

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Aunque parezca un proceso complicado quítate esa idea de la cabeza porque es muy sencillo de realizar desde la propia aplicación, sin necesidad de instalar programas adicionales o pagar alguna suscripción.

Cómo hacer stickers con sonidos de Kpop Demons Hunters

¿Cómo hacer stickers con sonido de Kpop Demon Hunters en WhatsApp? PASO A PASO

La nueva herramienta, conocida como sound stickers, está integrada en el editor de stickers de WhatsApp con su nueva actualización permite utilizar imágenes de tu galería o descargas, por ejemplo puedes utilizar fotografías de Rumi, Mira y Zoey o los integrantes de los Saja Boys para crear stickers personalizados y acompañarlos con alguna frase o sonido relacionado con la película.

Si ya tienes disponible la función, sigue este procedimiento:

Abre WhatsApp e ingresa a cualquier conversación Presiona el ícono de emojis que aparece junto a la barra de mensajes Selecciona la pestaña de stickers Pulsa la opción Crear sticker y elige una fotografía de Kpop Demon Hunters que tengas guardada en tu celular Busca el ícono de ondas sonoras que aparece en la App Selecciona un archivo de audio o si deseas puedes grabar tu propia voz con un mensaje corto Recorta el sonido para elegir el fragmento que quieres añadir Escucha la vista previa y presiona enviar

Stickers con sonido Kpop Demon Hunters en WhatsApp

¿Qué hacer si no aparece la opción de sonido en WhatsApp?

Si quieres crear tus stickers de Kpop Demon Hunters, pero no encuentras el botón de audio, no te preocupes. La función se está habilitando de manera gradual, por lo que todavía no está disponible para todas las cuentas.

De acuerdo con las primeras pruebas, los stickers creados con fotografías pueden incorporar audios de hasta 10 segundos, mientras que los animados a partir de videos contemplan hasta cinco segundos del sonido original. También debes considerar que el audio no se reproduce automáticamente, si no que la persona que recibe el sticker tendrá que tocar el ícono de volumen para escucharlo.