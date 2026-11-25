Para varios niños, se acercan las vacaciones de Navidad, una temporada en las que los pequeños podrán descansar de la escuela. Si quieres que tus hijos no pasen todo el día frente a una pantalla y que sigan aprendiendo desde casa, te dejaremos 4 plantillas para colorear de Pocoyó, ideales para que identifiquen mejor los números de forma divertida y que puedes encontrar en internet para imprimir al instante.

4 plantillas para colorear de Pocoyó con números

Pocoyó: Con un número

Una de las plantillas para colorear básicas que puedes imprimir, es aquella que tiene al pequeño Pocoyó y a un lado tiene el número en grande, una gran oportunidad para que tus hijos puedan empezar a identificar las cifras fácilmente.

Pocoyó: Con objetos adicionales

Otra opción con las que tus pequeños van a disfrutar de sus vacaciones de Navidad mientras identifican mejor los números, es aquella que cuenta con varios personajes de la seria animada, el número y elementos. Una técnica con la que tus peques van a identificar la cifra y empezaran a aprender el conteo de objetos.

Pocoyó: Ejercicios de conteo

Otra de las plantillas para colorear que puedes imprimir desde casa, es aquella que tiene a los personajes y la secuencia de número. Un ejercicio sencillo en el que les ayudarás a tus hijos a aprender la serie de números, identificando cuál es el primero o el que le sigue. Otra alternativa similar, es aquella plantilla en la que los pequeños deben unir los puntos con una línea, igualmente podrán entender la secuencia de números, al tener la figura completa podrán iluminar lo demás.

Pocoyó: Rellena el dibujo con el color correspondiente

Por último, una alternativa con la que tus pequeños van a identificar mejor los números en sus vacaciones de Navidad, es aquella actividad en la que deben colorear la figura según el número y color correspondiente.