Las uñas pueden sobrevivir en variantes según la temporada del año. Cada persona es libre de crear sus propios diseños, sin embargo aquí se proponen estas posibilidades. Puedes abrazarlas completamente, ver cómo darles la vuelta o simplemente te pueden servir de inspiración para hacer tu propia versión. He aquí 3 diseños inspirados en Santa Claus.

¿Cómo hacer 3 diseños de uñas inspirados en Santa Claus?

En medio de toda la fiebre que se provoca por la Navidad, parte de dicha euforia tiene mucha fijación en los personajes de la cultura pop. Diferentes películas, historias o simplemente objetos de marketing convencen a las personas de llevar sus rostros o siluetas consigo. Por ello, un elemento infaltable es el de Santa Claus. Así pues, la IA de Google te recomienda estos 3 diseños inspirados en el también conocido Papá Noel.

El clásico traje de Santa Claus (Minimalista y Rápido)

En esta primera propuesta de uñas con Santa Claus como el personaje central, se recomienda esta recreación del torso que funciona a la perfección en uñas cortas y medianas. La base se realizará con dos capas de esmalte rojo. Esto para realizar el cinturón de Papá Noel con esmalte negro, esmalte blanco, esmalte dorado y unos detalles finales de nueva cuenta con el negro.

Punta francesa de gorro navideño (Elegante y Moderno)

Aquí aplicarás una base nude o un brillo protector, para posteriormente colocar una punta francesa diagonal con esmalte rojo, que indicará la figura del gorro. Mientras tanto, con blanco harás una línea gruesa en el borde de la uña, que es el borde del peluche del gorro. Esto para que al final apliques el mismo blanco pero en la punta donde iría el pompón del gorro.

Rostro de Santa Claus en una Uña de Acento (Detallado)

Para esta última propuesta con Santa Claus como protagonista se recomienda hacer el rostro de Santa en una sola uña de acento. Es por eso que el resto de dedos puede ir pintado de rojo y verde, que son los típicos colores navideños. Así, en la uña elegida, podrás copiar el personaje clásico u otros Santas como el Grinch, etcétera.