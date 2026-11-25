Una de las películas más populares de Pixar es Intensamente. Su impacto se volvió real en su primera película y se reforzó bastante como franquicia al estrenarse la segunda entrega. Por ello, muchos podrían pensar (chicos y grandes) en personalizar sus recipientes como termos o botellas con los personajes diversos de ambos filmes. Ante eso, checa cómo conseguir los mejores stickers.
¿Por qué deberías personalizar tu termo con stickers de Intensamente?
Como se planteó desde el principio, esta película es muy querida por pequeños y grandes. La segunda entrega de Pixar dejó muchas reflexiones sobre las emociones y los trastornos tan platicados en los años recientes por la psicología. Por ello, la gente se encariñó con Intensamente. En ese sentido, podría ser una gran oportunidad el acudir a todo tipo de stickers.
Solamente se recomienda considerar el material de tu botella, termo o recipiente para líquidos. Además, piensa bien en los stickers a elegir (también en su tipo de pegatina), pues algunos están en constante uso con el calor o demás cuestiones que pueden dañar las estampas/diseños.
¿Cómo conseguir stickers de Intensamente para tu termo?
- Tiendas o pedidos digitales - Aunque debes conseguir un distribuidor de confianza, es común encontrar en TikTok u otras redes sociales, personas que se dedican a la creación e impresión de stickers de diferentes personajes o películas como Intensamente. Por ello podrías dar un vistazo a lo que ocurre en distintos perfiles, para ver si te pueden mandar algunos diseños.
- Diseños de local - Ya sea que acudas a papelerías, tiendas diversas en el centro o sitios especializados de fiestas de cumpleaños o para niños… puedes encontrar diseños bastante bonitos y a buen precio. Solo que allí puede ocurrir que ninguno te convenza, caso contrario a la elección que harías puntualmente en la primera o la tercera opción a continuación propuesta.
- Internet - Una de las formas en las que muchas personas pasan su tiempo, es en la búsqueda de diseños bonitos en redes sociales o en la propia web… en este caso buscando imágenes de Intensamente. Allí la clave es conseguir buenas impresiones y tal vez un recubrimiento de materiales que no se despeguen fácilmente ante el contacto con calor, agua y demás cuestiones normales del termo o las botellas.