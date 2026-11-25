Una de las películas más populares de Pixar es Intensamente. Su impacto se volvió real en su primera película y se reforzó bastante como franquicia al estrenarse la segunda entrega. Por ello, muchos podrían pensar (chicos y grandes) en personalizar sus recipientes como termos o botellas con los personajes diversos de ambos filmes. Ante eso, checa cómo conseguir los mejores stickers.

¿Por qué deberías personalizar tu termo con stickers de Intensamente?

Como se planteó desde el principio, esta película es muy querida por pequeños y grandes. La segunda entrega de Pixar dejó muchas reflexiones sobre las emociones y los trastornos tan platicados en los años recientes por la psicología. Por ello, la gente se encariñó con Intensamente. En ese sentido, podría ser una gran oportunidad el acudir a todo tipo de stickers.

Solamente se recomienda considerar el material de tu botella, termo o recipiente para líquidos. Además, piensa bien en los stickers a elegir (también en su tipo de pegatina), pues algunos están en constante uso con el calor o demás cuestiones que pueden dañar las estampas/diseños.

¿Cómo conseguir stickers de Intensamente para tu termo?