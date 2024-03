Dan golpiza a conductor en Morelia, Michoacán, por no dejar pasar a los carros; así fue el momento

Un inquietante incidente ha sacudido las redes sociales, capturando la atención de la población en Morelia, Michoacán. En un video que se ha vuelto viral, se puede observar cómo un chofer de combi propinar una brutal golpiza a un conductor de un automóvil particular por no dejar pasar a los carros que venían detrás.

Dan golpiza a conductor por no dejar pasar a los carroS

El vídeo, difundido ampliamente en plataformas digitales, como TikTok y X, muestra la tensa confrontación entre el operador del transporte público y el conductor del automóvil compacto, quien obstaculizaba el paso de la combi y otros vehículos.

Después de varios intentos fallidos por rebasar al coche partícula y tras sospechar que el conductor del carro color gris podría estar bajo los efectos de alguna sustancia, el chofer de la combi decide tomar medidas drásticas: “Ahorita si me bajo no vayan a decir, si lo suben, o algo, no vayan a empezar, ‘ah es que el chofer de la combi tuvo la culpa’, o esto o lo otro”, expresó.

Dejando a un lado la prudencia y el diálogo, el operador de transporte descendió de su unidad y corrió hacia el automóvil compacto, donde comenzó a agredir al conductor. Otro individuo, aparentemente un pasajero, también se sumó a la golpiza.

Sin embargo, la violencia no se limitó únicamente a los hombres, ya que dos mujeres también se vieron involucradas en el altercado, incluso, una de las cuales agrede a la acompañante del conductor, llegando al extremo de jalarle el cabello, llevaba un bebé en brazos. Afortunadamente, no le pasó nada al recién nacido.

Tras el intercambio de golpes y palabras, finalmente, los involucrados en la riña son separados y cada quien regresó a su respectivo vehículo.

Le ponen una putiza al nacazo ese por ir de verguero y hasta una morra con todo y chamaco en brazos le da en su madre a su ruca del nacazo JAJAJAJAJAJAJAJA QUÉ JOYA DE VIDEO pic.twitter.com/RzqM7b1lgw — Rhevolver (@Rhevolver) March 12, 2024

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El video ha generado una amplia gama de reacciones en Internet, con muchos usuarios expresando su apoyo al conductor de la combi y criticando la actitud del otro vehículo involucrado en la confrontación: “A la próxima la pensará dos veces, claro, si es que entendió el mensaje, sino volverá a recibir otra paliza”, El bato de azul con todo y manopla pa chingarle la gorrita al morro del Chevy” y “Se la ganó el del Chevy”, son algunos de los comentarios.

