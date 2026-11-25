Se deja atrás la intensidad emocional de Escorpio, el Sol en Sagitario ingresa en una nueva etapa que durará hasta el 21 de diciembre de 2026. Esto significa que si sentías que estabas muy estancado y nada avanzaba pues vas a recuperar el entusiasmo como así también se te abrirán nuevos horizontes.

Los astrólogos manifiestan que el tránsito cuenta con un respaldo por parte de Mercurio y Venus en movimiento directo. Esto facilitará las negociaciones, viajes y reconciliaciones que deja atrás las retrogradaciones.

A esto se suma la Luna Nueva en Sagitario del 8 de diciembre que funcionará como catalizadores para manifestar metas concretas antes del solsticio de invierno. Es importante poder salir de la zona de confort.

¿Cómo se verá impactado cada signo del zodiaco?

Aries: Recibes máxima vitalidad. Se activan viajes, capacitaciones y oportunidades laborales que amplían tu panorama profesional.

Los signos sorprendidos en el amor del 20 al 22 de noviembre gracias a la influencia de la Luna en Aries (Producción TV Azteca/Producción TV Azteca)

Tauro: Debes prestar atención a tus finanzas compartidas. Tendrás que saldar tus deudas, revisar las inversiones y fortalecer la confianza en pareja.

Géminis: La Superluna estará en tu signo por lo que tus relaciones y sociedades tomarán protagonismo. Es necesario que pongas límites claros y renueves los acuerdos afectivos.

Cáncer: Se dinamiza tu rutina diaria y bienestar. Aprovecha para organizar horarios, iniciar hábitos saludables y optimizar tu rendimiento laboral.

Horóscopo mensual Cáncer: ¿Qué le depara a tu signo en julio 2024?

Leo: Este signo va a tener un mes cargado de romance, creatividad y mucho brillo personal. Ya no escondas tus talentos y comienza a disfrutar más de tus encuentros sociales.

Virgo: La energía moviliza tu hogar y estabilidad emocional. Pueden surgir mudanzas, remodelaciones o charlas clave con la familia.

Libra: Verás un cambio acelerado en cuanto a la comunicación y vida social. Ganarás carisma extra por lo que te servirá para negociar, presentar propuestas y cerrar tratos comerciales.

Escorpio: Tras tu temporada, la atención pasa al dinero y tus recursos. Es un periodo ideal para monetizar talentos y pedir mejoras salariales.

Escorpio está en su mes de cumpleaños y de buena suerte, según el horóscopo de Mhoni Vidente. ((Especial/Canva))

Sagitario: Tú eres el verdadero protagonista de este movimiento. Al estar el Sol en tu signo podrás reinventarte, liderar proyectos y tomar decisiones postergadas.

Capricornio: Entras en una fase de introspección y cierre de ciclos. Descansa, depura pendientes y suelta cargas antes de tu cumpleaños.

Acuario: Notaras que se activan las amistades y los proyectos colectivos. Vas a sumarte a equipos innovadores que te abrirán puertas importantes para el futuro.

Horóscopo mensual Acuario ¿Qué le depara a tu signo en julio 2025? (Pixabay / mgres07)

Piscis: El Sol ilumina tu vocación y éxito profesional. Prepárate para asumir nuevas responsabilidades y recibir reconocimiento público.

Los especialistas recomiendan que puedas sintonizar la energía llevando a cabo una especie de ritual en la que vas a tomarte unos minutos para escribir tres objetivos que quieras concretar antes que termine este año, enciende una vela naranja o amarilla.