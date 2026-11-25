Hay tres signos del horóscopo chino que van a tener mucha suerte entre los días del 23 al 29 de noviembre de 2026. Los afortunados son Serpiente, Gallo y Caballo que podrán hacer cambios interesantes.

Ellos tendrán oportunidades de reorganizar sus prioridades, tomar decisiones importantes y abrirse camino hacia un futuro más prometedor. Lo importante es hacer espacios para nuevas experiencias.

¿Qué les espera a estos signos?

Serpiente (1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025)

Ellos podrán recuperar el control de la agenda y notarán que tienen compromisos que están consumiendo su energía por lo que se está alejando de los objetivos personales.

/horoscopos/horoscopo-chino-2026-estas-son-las-predicciones-para-la-serpiente-segun-la-astrologia-oriental (Canva)

Tienes que cancelar planes innecesarios, rechazar invitaciones que no te interesan y revisar cuáles responsabilidades realmente merecen tu atención. Habrá una mejoría en tu organización. La sensación de control te llevará a dedicar más tiempo a proyectos que habías dejado de lado por atender las necesidades de otras personas.

Aunque podrías sentir cierta molestia al darte cuenta de cuánto tiempo has perdido, esa incomodidad también puede ayudarte a establecer límites. La buena fortuna aparecerá cuando dejes de complicarte con obligaciones que no te corresponden.

Mensaje: no necesitas hacer más cosas, sino elegir mejor en qué invertir tu tiempo y energía.

Gallo (1969, 1981, 1993, 2005 y 2017)

Vas a poder cambiar la perspectiva de tu futuro. Habrá un punto de inflexión, una conversación, situación inesperado o problema pendiente que se modificará para poder avanzar.

También podrías descubrir que, sin darte cuenta, has estado construyendo oportunidades que ahora comienzan a estar disponibles. Aparecerán caminos relacionados con tus proyectos personales, tu trabajo o tus planes a largo plazo.

El jueves será especialmente importante para establecer límites y tomar la iniciativa. Mensaje: Tu buena suerte podría manifestarse cuando reconozcas tus opciones y tengas el valor de elegir una dirección diferente.

Caballo (1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026)

Por último tenemos este signo que se sentirá muy optimista. Su foco estará en terminar un proyecto importante antes del domingo. Podrá organizar sus prioridades y reconocer qué tareas necesitas completar.

El fin de semana vas a tener que enfrentar lo que has estado posponiendo y no aplazar más las decisiones importantes. También será necesario despejar tu mente y evitar gastar energía preocupándote por situaciones que no puedes controlar.

/horoscopos/horoscopo-chino-2026-estas-son-las-predicciones-para-el-caballo-segun-la-astrologia-oriental (Canva)

Concentrarte en lo que sí está en tus manos te permitirá avanzar con mayor tranquilidad. Mensaje: Para el Caballo, la suerte aparecerá cuando termine una etapa de pendientes y exista espacio para recibir algo nuevo.