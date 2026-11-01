Horóscopo de Nana Calistar hoy 01 de noviembre de agosto para cada signo; atiende a los consejos de los astros para ti

Este domingo 01 de noviembre los comienza un nuevo mes y con ello se vienen cambios importantes de cara al cierre del año en donde como habrás notado poco a poco nuevos capítulos se terminan para dar paso a nuevos, por lo que Nana Calistar trae tu horóscopo para que escuches a los astros en tu día a día.

¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, 01 de noviembre?

Piscis, tienes facilidad para conversar y despertar interés, pero a la hora de ofrecer lo que vendes a veces te entra una vergüenza que para contar chismes jamás aparece. Habla de tu producto con claridad: para qué sirve, cuánto cuesta y cómo se consigue. No necesitas perseguir a nadie ni disculparte por cobrar. Una buena venta empieza cuando ayudas a elegir, no cuando solo prometes.

¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, 01 de noviembre?

Acuario, si alguien que no es tu pareja sale con otra persona y tú ya estás haciendo corajes, toca reconocer qué esperabas de ese vínculo. Tal vez te gusta más de lo que aceptabas, o te incomoda dejar de recibir toda su atención. Averígualo antes de reclamar. No puedes presumir que son “nomás amigos” y luego querer administrar hasta quién le acomoda la silla.

¿Qué dice el horóscopo de Capricornio hoy, 01 de noviembre?

Capricornio, si para conservar una compañía tienes que aguantar desplantes y después hacer como que nada pasó, revisa qué estás ganando con ese trato. A veces dices que tienes paciencia cuando en realidad te da miedo quedarte sin invitación. No te rebajes para conseguir un lugar donde apenas te toleran. También puedes pasar una noche estupenda sin pagar la entrada con tu dignidad.

¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, 01 de noviembre?

Sagitario, amar hasta quedarte sin fuerzas no te garantiza que la relación vaya a funcionar. Si siempre eres quien busca, organiza y resuelve, deja de aumentar el esfuerzo para compensar la falta de participación. Observa qué sucede cuando propones que la otra persona se encargue de algo. El cariño necesita dos interesados, no uno haciendo horas extras y otro recibiendo servicio completo.

¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, 01 de noviembre?

Escorpio, una tercera oportunidad no debería concederse nomás porque alguien volvió llorando y ahora sí trae discurso completo. Antes de abrirle la puerta, recuerda qué ocurrió después de las promesas anteriores. Si solamente cambia la explicación y el trato sigue igual, ya tienes información suficiente. No necesitas otra decepción para confirmar lo que aprendiste; tampoco eres oficina de renovaciones para quien siempre deja vencer el respeto.

¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, 01 de noviembre?

Libra, si después de cada comentario ajeno terminas cambiando de ropa, de opinión y hasta de planes, ya les diste demasiado mando sobre tu vida. Escoge algo que te guste y disfrútalo sin andar levantando encuestas. Hay gente que encuentra defecto hasta en los tamales regalados; imagínate cuánto tardarías en darle gusto.

¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, 01 de noviembre?

Virgo, por querer terminar todo antes que los demás puedes acabar haciendo las cosas dos veces. Baja la velocidad cuando salgas, manejes o revises un pago. No vas a recibir una medalla por contestar mensajes mientras bajas las escaleras; con suerte llegarás abajo con el teléfono entero y las nalgas en su lugar.

¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, 01 de noviembre?

Leo, no organices tu día contando con ese favor que alguien lleva semanas prometiendo. Si para ayudarte necesita que le ruegues, le recuerdes y todavía le agradezcas por adelantado, busca otra opción. Hay gente que dice “cuenta conmigo” con la misma facilidad con la que se desabrocha el pantalón después de comer: por pura comodidad, sin pensar qué viene después.

¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, 01 de noviembre?

Cáncer, no esperes a que llegue la persona perfecta para disfrutar la mesa que tienes puesta, la compañía que sí aparece y los planes que puedes hacer hoy. Te has acostumbrado tanto a señalar lo que falta que a veces recibes una atención bonita como si viniera incompleta. Disfruta ese detalle sin preguntar inmediatamente por qué no fue más grande.

¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, 01 de noviembre?

Géminis, antes de culpar a la envidia porque algo se atoró, revisa dónde quedó el pedido, quién recibió el pago y qué prometiste entregar. A veces no te están haciendo un trabajo: te falta revisar el tuyo. Tu talento merece que lo cuides con la misma atención que le pones a descubrir quién anda viendo tus historias sin seguirte.

¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, 01 de noviembre?

Tauro, si todavía recuerdas aquella metida de pata cada vez que algo te sale bien, te estás cobrando una multa que nunca termina. Reconoce qué hiciste, qué consecuencia tuvo y qué aprendiste. Si quedó algo por reparar, atiéndelo; si ya lo resolviste, permite que tus logros también cuenten. No vas a vivir pidiendo perdón hasta por encontrarte veinte pesos en una chamarra.

¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, 01 de noviembre?

Aries, a veces te sale más fácil organizar una fiesta que decirle a alguien “me dio mucho gusto verte”. Deja de esconder el cariño detrás de una carrilla que la otra persona quizá ni entiende. Si aprecias su compañía, exprésalo mientras están juntos. Nadie tendría que descifrarte como recibo de luz para enterarse de que también tienes tu corazoncito.