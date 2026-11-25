Marte ingresó en Virgo el 25 de noviembre de 2026 y dio inicio a una etapa energética marcada por la necesidad de actuar con método, prestar atención a los detalles y corregir aquello que no funciona en la vida de cada signo. Pero su recorrido tendrá varios movimientos importantes: comenzará su retrogradación el 10 de enero de 2027 y luego ingresará en Leo el 21 de febrero.

El planeta volverá a avanzar directo el 1 de abril de 2027, en el grado 20 de Leo, y en mayo ingresará nuevamente en Virgo, donde permanecerá hasta julio. Este recorrido prolongado propone revisar la manera de trabajar, administrar la energía y enfrentar los obstáculos. Según la astrología, cada signo tendrá un desafío particular, especialmente en los ámbitos donde necesita recuperar iniciativa y constancia.

¿Qué desafío tendrá que superar cada signo bajo la energía cósmica de Marte en Virgo entre 2026 y 2027?

Desde la astrología, Marte representa la acción, el deseo, la iniciativa y la forma de enfrentar los conflictos. Su paso por Virgo puede impulsar cambios en la rutina y exigir mayor precisión. Estos serán los principales aprendizajes para cada signo:

Aries: tendrás que aprender a administrar mejor tu energía. El desafío será evitar el agotamiento por querer resolver todo al mismo tiempo y organizar tus responsabilidades.

tendrás que aprender a administrar mejor tu energía. El desafío será evitar el agotamiento por querer resolver todo al mismo tiempo y organizar tus responsabilidades. Tauro: necesitarás dejar de postergar tus deseos por miedo a equivocarte. Será importante animarte a tomar decisiones creativas y confiar más en tus capacidades.

necesitarás dejar de postergar tus deseos por miedo a equivocarte. Será importante animarte a tomar decisiones creativas y confiar más en tus capacidades. Géminis: el reto estará relacionado con la familia y el hogar. Tendrás que resolver asuntos pendientes sin reaccionar impulsivamente y encontrar un equilibrio entre tus necesidades y las de los demás.

el reto estará relacionado con la familia y el hogar. Tendrás que resolver asuntos pendientes sin reaccionar impulsivamente y encontrar un equilibrio entre tus necesidades y las de los demás. Cáncer: deberás prestar atención a tus palabras. La comunicación será clave para evitar malentendidos, expresar tus ideas y defender tus intereses sin entrar en discusiones innecesarias.

deberás prestar atención a tus palabras. La comunicación será clave para evitar malentendidos, expresar tus ideas y defender tus intereses sin entrar en discusiones innecesarias. Leo: tendrás que revisar tus prioridades económicas y personales. El desafío será reconocer qué merece tu esfuerzo y dejar de invertir energía en situaciones que no ofrecen resultados.

tendrás que revisar tus prioridades económicas y personales. El desafío será reconocer qué merece tu esfuerzo y dejar de invertir energía en situaciones que no ofrecen resultados. Virgo: serás uno de los signos más movilizados. Marte te pedirá controlar la impaciencia, cuidar tu bienestar y aprender a actuar sin exigirte perfección en cada paso.

serás uno de los signos más movilizados. Marte te pedirá controlar la impaciencia, cuidar tu bienestar y aprender a actuar sin exigirte perfección en cada paso. Libra: necesitarás enfrentar situaciones que vienes evitando. El desafío será dejar atrás hábitos que te desgastan y escuchar tus necesidades antes de asumir nuevas responsabilidades.

necesitarás enfrentar situaciones que vienes evitando. El desafío será dejar atrás hábitos que te desgastan y escuchar tus necesidades antes de asumir nuevas responsabilidades. Escorpio: tendrás que revisar tus amistades y proyectos colectivos. Será importante reconocer quiénes comparten tus objetivos y aprender a delegar sin querer controlar cada detalle.

tendrás que revisar tus amistades y proyectos colectivos. Será importante reconocer quiénes comparten tus objetivos y aprender a delegar sin querer controlar cada detalle. Sagitario: el tránsito pondrá a prueba tu ambición profesional. Deberás sostener tus objetivos con disciplina y evitar decisiones apresuradas cuando aparezcan obstáculos.

el tránsito pondrá a prueba tu ambición profesional. Deberás sostener tus objetivos con disciplina y evitar decisiones apresuradas cuando aparezcan obstáculos. Capricornio: tendrás que salir de tu zona de comodidad. El desafío será abrirte a nuevas experiencias, revisar tus creencias y permitirte aprender sin necesitar tener todas las respuestas.

tendrás que salir de tu zona de comodidad. El desafío será abrirte a nuevas experiencias, revisar tus creencias y permitirte aprender sin necesitar tener todas las respuestas. Acuario: será necesario trabajar la confianza y el manejo de los recursos compartidos. Tendrás que aprender a negociar, establecer límites y no cargar con responsabilidades ajenas.

será necesario trabajar la confianza y el manejo de los recursos compartidos. Tendrás que aprender a negociar, establecer límites y no cargar con responsabilidades ajenas. Piscis: tus relaciones personales exigirán mayor claridad. El desafío consistirá en expresar lo que necesitas, evitar idealizaciones y construir acuerdos más equilibrados.

¿Qué significa el tránsito de Marte en Virgo y cómo influirá su retrogradación en 2027?

En astrología, Marte es el planeta asociado con la voluntad, el impulso y la capacidad de actuar. Virgo, por su parte, es un signo de tierra regido por Mercurio, vinculado con el análisis, el orden, la organización y la atención a los detalles.

Cuando Marte transita por este signo, la energía se orienta hacia la planificación, el trabajo cotidiano y la resolución práctica de problemas. Estos son los principales movimientos del tránsito:

25 de noviembre de 2026: Marte ingresa en Virgo y activa la necesidad de organizar tareas, mejorar hábitos y resolver asuntos pendientes.

Marte ingresa en Virgo y activa la necesidad de organizar tareas, mejorar hábitos y resolver asuntos pendientes. 10 de enero de 2027: comienza la retrogradación de Marte en el grado 10 de Virgo. Este movimiento invita a revisar estrategias, corregir errores y reconsiderar decisiones.

comienza la retrogradación de Marte en el grado 10 de Virgo. Este movimiento invita a revisar estrategias, corregir errores y reconsiderar decisiones. 21 de febrero de 2027: el planeta ingresa en Leo, trasladando el foco hacia la expresión personal, la creatividad y la confianza.

el planeta ingresa en Leo, trasladando el foco hacia la expresión personal, la creatividad y la confianza. 1 de abril de 2027: Marte retoma su movimiento directo en el grado 20 de Leo, lo que simboliza una recuperación gradual del impulso y la iniciativa.

Marte retoma su movimiento directo en el grado 20 de Leo, lo que simboliza una recuperación gradual del impulso y la iniciativa. Mayo de 2027: el planeta vuelve a ingresar en Virgo y retoma los temas relacionados con la organización, la disciplina y las responsabilidades.

el planeta vuelve a ingresar en Virgo y retoma los temas relacionados con la organización, la disciplina y las responsabilidades. Julio de 2027: sigue su tránsito directo por Virgo, cerrando una etapa de revisión y ajustes personales.

En conjunto, este tránsito planetario importante invita a comprender que avanzar no siempre significa hacer más: también implica organizarse, reconocer los propios límites y elegir con cuidado dónde poner la energía.