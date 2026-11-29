Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 29 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 29 de noviembre de 2026

Hoy, domingo 29 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:

Aries: el trígono entre el Sol en Sagitario y Saturno en tu signo favorece las decisiones responsables y la construcción de proyectos a largo plazo. Aprovecha esta energía para ordenar tus prioridades y fortalecer un vínculo importante.

el trígono entre el Sol en Sagitario y Saturno en tu signo favorece las decisiones responsables y la construcción de proyectos a largo plazo. Aprovecha esta energía para ordenar tus prioridades y fortalecer un vínculo importante. Tauro: será una jornada para revisar tus recursos y evitar gastos que puedan comprometer tus planes. Dedica tiempo a descansar y busca espacios de tranquilidad junto a las personas que quieres.

será una jornada para revisar tus recursos y evitar gastos que puedan comprometer tus planes. Dedica tiempo a descansar y busca espacios de tranquilidad junto a las personas que quieres. Géminis: una conversación puede ayudarte a resolver diferencias y recuperar la armonía en una relación. En el trabajo, organizar tus ideas te permitirá reconocer una oportunidad que antes no habías considerado.

una conversación puede ayudarte a resolver diferencias y recuperar la armonía en una relación. En el trabajo, organizar tus ideas te permitirá reconocer una oportunidad que antes no habías considerado. Cáncer: el trígono entre el Sol y Saturno favorece la constancia y te ayuda a avanzar con responsabilidades pendientes. No descuides tus necesidades personales por atender las obligaciones de los demás.

el trígono entre el Sol y Saturno favorece la constancia y te ayuda a avanzar con responsabilidades pendientes. No descuides tus necesidades personales por atender las obligaciones de los demás. Leo: será un buen momento para disfrutar de actividades creativas y compartir tiempo con alguien especial. Una iniciativa personal puede despertar interés y convertirse en una posibilidad para mejorar tus ingresos.

será un buen momento para disfrutar de actividades creativas y compartir tiempo con alguien especial. Una iniciativa personal puede despertar interés y convertirse en una posibilidad para mejorar tus ingresos. Virgo: procura ordenar los asuntos domésticos y evitar discusiones por cuestiones que pueden resolverse con paciencia. Una decisión económica bien pensada te dará mayor seguridad.

procura ordenar los asuntos domésticos y evitar discusiones por cuestiones que pueden resolverse con paciencia. Una decisión económica bien pensada te dará mayor seguridad. Libra: el trígono entre el Sol en Sagitario y Saturno en Aries impulsa los acuerdos serios y las conversaciones que permiten construir relaciones más estables. También podrías encontrar una oportunidad para avanzar en un proyecto compartido.

el trígono entre el Sol en Sagitario y Saturno en Aries impulsa los acuerdos serios y las conversaciones que permiten construir relaciones más estables. También podrías encontrar una oportunidad para avanzar en un proyecto compartido. Escorpio: presta atención a tus gastos y evita asumir compromisos financieros por presión de otras personas. Busca momentos de descanso para recuperar energía y mantener la calma.

presta atención a tus gastos y evita asumir compromisos financieros por presión de otras personas. Busca momentos de descanso para recuperar energía y mantener la calma. Sagitario: el Sol en tu signo forma un trígono con Saturno y favorece la disciplina para concretar tus objetivos. Una decisión tomada con madurez puede mejorar tus perspectivas profesionales y personales.

el Sol en tu signo forma un trígono con Saturno y favorece la disciplina para concretar tus objetivos. Una decisión tomada con madurez puede mejorar tus perspectivas profesionales y personales. Capricornio: será conveniente bajar el ritmo y dedicar tiempo a resolver asuntos emocionales pendientes. En el plano económico, revisar tus prioridades te ayudará a planificar con mayor tranquilidad.

será conveniente bajar el ritmo y dedicar tiempo a resolver asuntos emocionales pendientes. En el plano económico, revisar tus prioridades te ayudará a planificar con mayor tranquilidad. Acuario: una amistad o contacto profesional podría acercarte una propuesta interesante para desarrollar en equipo. En tus relaciones personales, mostrar mayor disponibilidad facilitará los encuentros.

una amistad o contacto profesional podría acercarte una propuesta interesante para desarrollar en equipo. En tus relaciones personales, mostrar mayor disponibilidad facilitará los encuentros. Piscis: el trígono entre el Sol y Saturno favorece la organización de tus objetivos laborales y el reconocimiento de tus esfuerzos. Administra tu energía con prudencia y reserva tiempo para quienes te acompañan.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:

Aries : 21 de marzo - 19 de abril

: 21 de marzo - 19 de abril Tauro : 20 de abril - 21 de mayo

: 20 de abril - 21 de mayo Géminis : 21 de mayo - 20 de junio

: 21 de mayo - 20 de junio Cáncer : 21 de junio - 22 de julio

: 21 de junio - 22 de julio Leo : 23 de julio - 22 de agosto

: 23 de julio - 22 de agosto Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre