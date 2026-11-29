El horóscopo de Mhoni Vidente revela las predicciones para los signos del zodiaco a partir de este domingo 29 de noviembre, con mensajes sobre la suerte espiritual, la protección del universo y las oportunidades de renovación personal. Según las interpretaciones de las cartas del Tarot, cinco signos serán bendecidos con energías especiales para fortalecer su intuición, cerrar ciclos del pasado y recuperar la paz interior. Estas son las señales que debes conocer.

1. SAGITARIO

La carta de El Ermitaño representa sabiduría, introspección y crecimiento espiritual. Para Sagitario, esta energía llega en un momento especial, pues comienza una nueva vuelta al Sol. El universo lo invita a escuchar su intuición, alejarse de las personas que le roban tranquilidad y descubrir qué camino desea seguir. Su mayor bendición será encontrar respuestas dentro de sí mismo.

2. LIBRA

El Mago simboliza la conexión entre los pensamientos, la voluntad y la capacidad de transformar la realidad. Libra recibe una energía favorable para establecer intenciones, recuperar el equilibrio emocional y trabajar por aquello que tanto desea. Su suerte espiritual estará relacionada con reconocer su propio poder y comprender que cada cambio comienza con una decisión.

3. ARIES

La carta de El Mundo anuncia transformación, plenitud y cierre de ciclos. Aries podría experimentar un despertar personal que le permita dejar atrás las cargas del pasado y avanzar hacia nuevas experiencias. La energía espiritual de este signo estará relacionada con la valentía para tomar decisiones, recuperar la confianza y abrirse a las oportunidades que llegan a su vida.

4. ACUARIO

El Sol es una de las cartas más positivas del Tarot y representa iluminación, vitalidad y renovación. Para Acuario, esta influencia simboliza el final de una etapa de incertidumbre y el comienzo de un periodo de mayor confianza. El universo lo impulsa a reconocer su luz interior, alejarse de relaciones que ya cumplieron su propósito y tomar decisiones que favorezcan su paz emocional.

Horóscopo acuario Acuario tiene predicciones importantes, según el horóscopo de hoy. ((Especial/Canva))

5. ESCORPIO

La Estrella representa fe, inspiración y recuperación emocional. Escorpio podría encontrar la fortaleza espiritual que necesita para superar preocupaciones, dejar atrás experiencias difíciles y recuperar la tranquilidad. Esta carta también simboliza nuevas oportunidades y la confianza en que, después de los momentos complicados, pueden llegar experiencias más luminosas.