La numerología presta mucha atención a la vibración de los números por lo que cada día tiene su dígito destinado para que los signos del zodiaco puedan aprovecharlos de la mejor manera.

Para este sábado 28 de noviembre del 2026, las predicciones astrológicas y numerológicas han determinado los números que le corresponden a cada signo del zodiaco para este día.

¿Cuáles son los números de la suerte para cada signo?

¿Cuánta riqueza tendrás en tu vida, de acuerdo con la numerología? (Getty Images Pro / Dzhulbee)

Según las proyecciones del fin de semana de los especialistas en numerología y astrología, los números de la suerte son:

• Aries. 01, 23, 30, 49.

• Tauro. 05, 09, 12, 88.

• Géminis. 00, 15, 53, 67.

• Cáncer. 03, 06, 17, 88.

• Leo. 06, 19, 21.

• Virgo. 09, 12, 20, 48.

• Libra. 01, 28, 39, 77.

• Escorpio. 04, 16, 22, 92.

• Sagitario. 04, 24, 33, 61.

• Capricornio. 11, 20, 30, 31.

• Acuario. 01, 17, 25, 88.

• Piscis. 23, 48, 66.

A lo largo del día es importante que tengas en cuenta estos números para jugar del lado de la suerte.

Número del día por numerología

También puedes tener en cuenta la cifra general de la jornada, ya que si vas a la reducción numerológica de la fecha (28/11/2026) da como resultado el 3 (2+8+1+1+2+0+2+6 = 22→ 2+2 = 4, o tomando el día 2+8 = 10 → 1).

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Significado del número 1: nuevos comienzos por lo que se abrirán las puertas para lanzar proyectos o tomar decisiones postergadas. También representante la individualidad, la iniciativa propia y la capacidad de abrir caminos sin depender de otros.

Significado del número 4: son los cuatro puntos cardinales y las bases firmes de una construcción, busca la seguridad material y emocional. Se asocia con la constancia, la organización, el método y los resultados que se logran paso a paso.