Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este miércoles 25 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 25 de noviembre de 2026

Hoy, miércoles 25 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:

Aries: la Luna en Géminis favorece los intercambios y te ayuda a encontrar soluciones a un asunto pendiente. Una conversación puede acercarte una propuesta interesante, pero analiza sus condiciones antes de aceptarla.

la Luna en Géminis favorece los intercambios y te ayuda a encontrar soluciones a un asunto pendiente. Una conversación puede acercarte una propuesta interesante, pero analiza sus condiciones antes de aceptarla. Tauro: será un buen día para ordenar tus finanzas y tomar decisiones prácticas sobre tus próximos gastos. Dedica tiempo a descansar y evita que las preocupaciones afecten tu relación de pareja.

será un buen día para ordenar tus finanzas y tomar decisiones prácticas sobre tus próximos gastos. Dedica tiempo a descansar y evita que las preocupaciones afecten tu relación de pareja. Géminis: con la Luna transitando tu signo, tendrás mayor facilidad para expresar tus ideas y conectar con otras personas. Aprovecha esta energía para impulsar un proyecto, aunque procura no dispersarte ni descuidar tus necesidades físicas.

con la Luna transitando tu signo, tendrás mayor facilidad para expresar tus ideas y conectar con otras personas. Aprovecha esta energía para impulsar un proyecto, aunque procura no dispersarte ni descuidar tus necesidades físicas. Cáncer: podrías necesitar más tranquilidad para procesar algunas emociones y recuperar energía. Evita comprometer recursos en asuntos poco claros y busca apoyo en alguien de confianza.

podrías necesitar más tranquilidad para procesar algunas emociones y recuperar energía. Evita comprometer recursos en asuntos poco claros y busca apoyo en alguien de confianza. Leo: la Luna en Géminis impulsa tu vida social y favorece los encuentros con amistades o contactos profesionales. Una conversación puede abrirte una puerta laboral o ayudarte a concretar una iniciativa.

la Luna en Géminis impulsa tu vida social y favorece los encuentros con amistades o contactos profesionales. Una conversación puede abrirte una puerta laboral o ayudarte a concretar una iniciativa. Virgo: será importante organizar tus responsabilidades y no exigirte resultados inmediatos. Un reconocimiento por tu esfuerzo puede mejorar tu ánimo y motivarte a seguir avanzando.

será importante organizar tus responsabilidades y no exigirte resultados inmediatos. Un reconocimiento por tu esfuerzo puede mejorar tu ánimo y motivarte a seguir avanzando. Libra: el tránsito lunar en Géminis despierta tus ganas de aprender, viajar o explorar nuevas posibilidades. Una propuesta inesperada podría entusiasmarte, pero revisa los detalles antes de invertir dinero.

el tránsito lunar en Géminis despierta tus ganas de aprender, viajar o explorar nuevas posibilidades. Una propuesta inesperada podría entusiasmarte, pero revisa los detalles antes de invertir dinero. Escorpio: presta atención a los compromisos compartidos y evita tomar decisiones financieras bajo presión. En el plano afectivo, mostrarte más abierto facilitará una conversación necesaria.

presta atención a los compromisos compartidos y evita tomar decisiones financieras bajo presión. En el plano afectivo, mostrarte más abierto facilitará una conversación necesaria. Sagitario: la Luna en Géminis pone el foco en tus vínculos y te invita a escuchar otras perspectivas. Un acuerdo sentimental o profesional puede avanzar si expresas tus expectativas con claridad.

la Luna en Géminis pone el foco en tus vínculos y te invita a escuchar otras perspectivas. Un acuerdo sentimental o profesional puede avanzar si expresas tus expectativas con claridad. Capricornio: procura distribuir mejor tus tareas para evitar el cansancio acumulado. Una mejora en tu organización laboral puede ayudarte a aprovechar mejor tus recursos.

procura distribuir mejor tus tareas para evitar el cansancio acumulado. Una mejora en tu organización laboral puede ayudarte a aprovechar mejor tus recursos. Acuario: será una jornada favorable para disfrutar de actividades creativas y fortalecer un vínculo afectivo. Una idea que compartas con otras personas podría convertirse en una oportunidad interesante.

será una jornada favorable para disfrutar de actividades creativas y fortalecer un vínculo afectivo. Una idea que compartas con otras personas podría convertirse en una oportunidad interesante. Piscis: atender asuntos familiares te ayudará a recuperar la calma y sentirte más acompañado. Evita compras impulsivas y reserva un momento para desconectar de las obligaciones.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:

Aries : 21 de marzo - 19 de abril

: 21 de marzo - 19 de abril Tauro : 20 de abril - 21 de mayo

: 20 de abril - 21 de mayo Géminis : 21 de mayo - 20 de junio

: 21 de mayo - 20 de junio Cáncer : 21 de junio - 22 de julio

: 21 de junio - 22 de julio Leo : 23 de julio - 22 de agosto

: 23 de julio - 22 de agosto Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre