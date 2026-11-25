La superluna del Castor, que tuvo su punto más brillante este martes 24 de noviembre, despertó energía posivia que afectará a los signos del zodiaco, según el horóscopo de Mhoni Vidente. Se trata de 5 elegidos para atraer la felicidad y la buena suerte que ayudarán a atraer la confianza, la abundancia, cierre de ciclos y abrir puertas a nuevas bendiciones.

Aunque los 12 signos recibirán distintas influencias simbólicas, Tauro, Leo, Escorpio, Acuario y Aries sobresalen por sus cartas del Tarot y sus pronósticos de éxito, transformación y crecimiento. Estas son las señales que podrían recibir durante los próximos días.

1. TAURO

La Rueda de la Fortuna es la carta que acompaña a Tauro y representa prosperidad, oportunidades y cambios favorables. La superluna podría simbolizar un periodo de crecimiento en el que se presenten noticias positivas relacionadas con el trabajo, nuevos proyectos o mejoras económicas. Su felicidad estará vinculada con recuperar la tranquilidad y disfrutar los frutos de sus esfuerzos. El consejo es organizar tus finanzas, aprovecha las oportunidades y evita que el estrés laboral te quite la paz.

2. LEO

El Emperador anuncia una etapa de autoridad, seguridad y determinación. Leo tendrá la oportunidad de tomar decisiones importantes para mejorar su futuro, especialmente en cuestiones económicas y profesionales. La energía simbólica de la superluna representa un impulso para recuperar el control de su vida y dejar atrás las inseguridades. Se te aconseja confíar en tus capacidades, organiza tus deudas y no permitas que las opiniones ajenas determinen tu camino.

3. ESCORPIO

La Estrella es una de las cartas más favorables para representar la renovación espiritual, la esperanza y la buena fortuna. Escorpio podría encontrar nuevas oportunidades para avanzar profesionalmente y mejorar su economía. También será un periodo importante para recuperar la tranquilidad emocional, dejar atrás las preocupaciones y confiar nuevamente en sus talentos. Suelta los pensamientos negativos, evita los conflictos innecesarios y permite que lleguen nuevas oportunidades.

4. ACUARIO

La carta de El Sol representa felicidad, iluminación, éxito y prosperidad. Acuario podría experimentar una renovación de su confianza, así como oportunidades para mejorar su patrimonio y recibir dinero inesperado. La superluna simboliza para este signo un momento de claridad para reconocer sus talentos y tomar decisiones que lo acerquen a una vida más plena. No escondas tus habilidades, atrévete a comenzar nuevos proyectos y administra con inteligencia cualquier ingreso adicional.

Horóscopo de hoy Así afectará la superluna del Castor a los horóscopos de hoy. ((Especial/Canva/Gemini))

5. ARIES

El Mundo anuncia cierres de ciclos, movimiento y nuevas oportunidades. Aries tendrá la posibilidad de dejar atrás situaciones que le impedían avanzar y comenzar una etapa de mayor plenitud. La suerte podría manifestarse mediante cambios personales, decisiones importantes y experiencias que le permitan recuperar la motivación. No tengas miedo de cerrar capítulos, aléjate de lo que te genera estancamiento y recibe los cambios con una actitud positiva.