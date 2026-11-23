Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este martes 24 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 24 de noviembre de 2026

Hoy, martes 24 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:

Aries: la Luna Llena en Géminis favorece las conversaciones y puede ayudarte a resolver un asunto que estaba pendiente. Evita las respuestas impulsivas y revisa bien una propuesta antes de comprometer tus recursos.

la Luna Llena en Géminis favorece las conversaciones y puede ayudarte a resolver un asunto que estaba pendiente. Evita las respuestas impulsivas y revisa bien una propuesta antes de comprometer tus recursos. Tauro: será una jornada para prestar atención a tus gastos y reorganizar tus prioridades económicas. En el plano afectivo, demostrar lo que sientes con pequeños gestos fortalecerá tus vínculos.

será una jornada para prestar atención a tus gastos y reorganizar tus prioridades económicas. En el plano afectivo, demostrar lo que sientes con pequeños gestos fortalecerá tus vínculos. Géminis: la Luna Llena en tu signo ilumina tus necesidades personales y te impulsa a tomar decisiones importantes. Aprovecha esta claridad para renovar tus objetivos, pero evita exigirte más de lo necesario.

la Luna Llena en tu signo ilumina tus necesidades personales y te impulsa a tomar decisiones importantes. Aprovecha esta claridad para renovar tus objetivos, pero evita exigirte más de lo necesario. Cáncer: podrías sentir la necesidad de alejarte del ruido y recuperar tranquilidad. Una situación laboral o económica que permanecía poco clara comenzará a mostrarte qué camino conviene seguir.

podrías sentir la necesidad de alejarte del ruido y recuperar tranquilidad. Una situación laboral o económica que permanecía poco clara comenzará a mostrarte qué camino conviene seguir. Leo: la Luna Llena en Géminis activa tu vida social y favorece los encuentros con personas que comparten tus intereses. Una conversación podría acercarte una oportunidad para desarrollar un proyecto.

la Luna Llena en Géminis activa tu vida social y favorece los encuentros con personas que comparten tus intereses. Una conversación podría acercarte una oportunidad para desarrollar un proyecto. Virgo: será un buen momento para revisar tus objetivos profesionales y reconocer cuánto has avanzado. No permitas que las responsabilidades te quiten tiempo para descansar y compartir con tus seres queridos.

será un buen momento para revisar tus objetivos profesionales y reconocer cuánto has avanzado. No permitas que las responsabilidades te quiten tiempo para descansar y compartir con tus seres queridos. Libra: la Luna Llena en Géminis despierta tu curiosidad y favorece los viajes, los estudios y los nuevos proyectos. Una noticia alentadora podría impulsarte a tomar una decisión que venías postergando.

la Luna Llena en Géminis despierta tu curiosidad y favorece los viajes, los estudios y los nuevos proyectos. Una noticia alentadora podría impulsarte a tomar una decisión que venías postergando. Escorpio: conviene actuar con prudencia ante compromisos financieros y evitar gastos motivados por la ansiedad. En tus relaciones, una conversación profunda puede ayudarte a recuperar la confianza.

conviene actuar con prudencia ante compromisos financieros y evitar gastos motivados por la ansiedad. En tus relaciones, una conversación profunda puede ayudarte a recuperar la confianza. Sagitario: la Luna Llena en tu temporada de cumpleaños pone el foco en tus relaciones y puede traer definiciones en un vínculo importante. Escucha antes de responder y busca acuerdos que también respeten tus necesidades.

la Luna Llena en tu temporada de cumpleaños pone el foco en tus relaciones y puede traer definiciones en un vínculo importante. Escucha antes de responder y busca acuerdos que también respeten tus necesidades. Capricornio: organiza tus actividades para evitar el agotamiento y presta atención a las señales de tu cuerpo. Un cambio en la rutina laboral puede ayudarte a mejorar tu rendimiento y administrar mejor tus recursos.

organiza tus actividades para evitar el agotamiento y presta atención a las señales de tu cuerpo. Un cambio en la rutina laboral puede ayudarte a mejorar tu rendimiento y administrar mejor tus recursos. Acuario: la energía de la Luna Llena en Géminis favorece el romance, la creatividad y los momentos de disfrute. Una iniciativa personal podría despertar interés y convertirse en una oportunidad concreta.

la energía de la Luna Llena en Géminis favorece el romance, la creatividad y los momentos de disfrute. Una iniciativa personal podría despertar interés y convertirse en una oportunidad concreta. Piscis: será importante atender asuntos del hogar y evitar que las tensiones familiares alteren tu tranquilidad. Revisa tus gastos antes de realizar compras importantes y busca apoyo en alguien de confianza.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:

Aries : 21 de marzo - 19 de abril

: 21 de marzo - 19 de abril Tauro : 20 de abril - 21 de mayo

: 20 de abril - 21 de mayo Géminis : 21 de mayo - 20 de junio

: 21 de mayo - 20 de junio Cáncer : 21 de junio - 22 de julio

: 21 de junio - 22 de julio Leo : 23 de julio - 22 de agosto

: 23 de julio - 22 de agosto Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre