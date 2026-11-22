Desde conversaciones pendientes y oportunidades laborales hasta encuentros inesperados y decisiones personales, Nana Calistar invitan a prestar atención a lo que sucede alrededor. Descubre qué le espera a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo y al resto de los signos.

Predicciones para Aries del domingo 22 de noviembre del 2026

Si alguien intenta provocarte frente a otras personas, lo mejor será hablar de los asuntos pendientes sin entrar en discusiones. Una nueva amistad podría convertirse en alguien de confianza.

Predicciones para Tauro del domingo 22 de noviembre del 2026

Si recibes una propuesta para cambiar de puesto, pregunta cuándo se reflejaría el aumento de sueldo. En redes sociales podrías iniciar una conversación con alguien que busca algo más que amistad.

Predicciones para Géminis del domingo 22 de noviembre del 2026

Antes de preocuparte por un posible cambio en tus responsabilidades, confirma directamente con quien toma las decisiones. También podría llegar un pago que ya no esperabas.

Predicciones para Cáncer del domingo 22 de noviembre del 2026

Anímate a visitar el lugar donde podrías comenzar un proyecto o tomar clases. En redes sociales alguien podría interesarse en ti después de ver una de tus fotografías.

Predicciones para Leo del domingo 22 de noviembre del 2026

Si ocultaste algo pequeño para evitar una discusión con tu pareja, será mejor aclararlo antes de que se convierta en un problema mayor.

Predicciones para Virgo del domingo 22 de noviembre del 2026

No saques conclusiones a partir de una captura de pantalla incompleta; busca conocer toda la conversación antes de reaccionar. En el terreno sentimental, una amistad podría sorprenderte al confesarte que siente algo por ti.

Predicciones para Libra del domingo 22 de noviembre del 2026

Si alguien ofrece disculpas por ti sin consultarte, será mejor que hables directamente con la persona involucrada. En cuestiones de trabajo, un cliente podría proponerte entregas periódicas.

Predicciones para Escorpión del domingo 22 de noviembre del 2026

Deja de esperar la atención de alguien que solamente te busca cuando le conviene. Podría aparecer una persona interesada en conocerte y que ya está buscando el momento adecuado para verte.

Predicciones para Sagitario del domingo 22 de noviembre del 2026

Antes de buscar a alguien del pasado, recuerda las ocasiones en las que no cumplió con sus compromisos. Por otro lado, una amistad podría compartirte una noticia importante sobre su vida.

Predicciones para Capricornio del domingo 22 de noviembre del 2026

Si un trámite o proyecto está detenido por una firma, averigua quién puede autorizarlo y cuándo estará disponible. También podrías recibir una visita inesperada que revele información sobre un distanciamiento con una amistad.

Predicciones para Acuario del domingo 22 de noviembre del 2026

Un cambio laboral podría acercarte a compañeros con una comunicación más clara y organizada. En tus compras, revisa los acuerdos antes de pagar: si alguien modifica el precio a última hora, busca el mensaje donde se estableció la cantidad original y evita comprometer tu presupuesto.

Predicciones para Piscis del domingo 22 de noviembre del 2026

Si surge una confusión familiar por el dinero de un regalo, conserva los comprobantes y aclara las cuentas. En pareja, una conversación sincera podría ayudar a entender el distanciamiento reciente.