Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 22 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 22 de noviembre de 2026

Hoy, domingo 22 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:

Aries: será un día favorable para revisar tus gastos y evitar compras impulsivas. Busca momentos de descanso y no permitas que las preocupaciones afecten tus relaciones.

será un día favorable para revisar tus gastos y evitar compras impulsivas. Busca momentos de descanso y no permitas que las preocupaciones afecten tus relaciones. Tauro: la Luna en tu signo potencia tu magnetismo y te ayuda a reconocer lo que necesitas para sentirte mejor. Una conversación afectiva puede acercarte a alguien especial y una iniciativa laboral comenzar a dar frutos.

la Luna en tu signo potencia tu magnetismo y te ayuda a reconocer lo que necesitas para sentirte mejor. Una conversación afectiva puede acercarte a alguien especial y una iniciativa laboral comenzar a dar frutos. Géminis: necesitarás bajar el ritmo y reservar tiempo para recuperar energía. Antes de aceptar una propuesta económica, analiza sus condiciones y evita comprometerte por impulso.

necesitarás bajar el ritmo y reservar tiempo para recuperar energía. Antes de aceptar una propuesta económica, analiza sus condiciones y evita comprometerte por impulso. Cáncer: un encuentro con amigos puede renovar tu entusiasmo y acercarte nuevas oportunidades. En el plano sentimental, expresar lo que sientes ayudará a fortalecer un vínculo.

un encuentro con amigos puede renovar tu entusiasmo y acercarte nuevas oportunidades. En el plano sentimental, expresar lo que sientes ayudará a fortalecer un vínculo. Leo: podrías recibir noticias alentadoras sobre un proyecto profesional o una responsabilidad pendiente. Procura equilibrar tus obligaciones con momentos de tranquilidad en casa.

podrías recibir noticias alentadoras sobre un proyecto profesional o una responsabilidad pendiente. Procura equilibrar tus obligaciones con momentos de tranquilidad en casa. Virgo: la Luna en Tauro favorece los planes a futuro, los estudios y las conversaciones que amplían tus perspectivas. Una propuesta interesante podría ayudarte a avanzar en un objetivo personal.

la Luna en Tauro favorece los planes a futuro, los estudios y las conversaciones que amplían tus perspectivas. Una propuesta interesante podría ayudarte a avanzar en un objetivo personal. Libra: será importante administrar tus recursos con prudencia y resolver un asunto que vienes postergando. En tus relaciones, evita guardar molestias y busca un diálogo sincero.

será importante administrar tus recursos con prudencia y resolver un asunto que vienes postergando. En tus relaciones, evita guardar molestias y busca un diálogo sincero. Escorpio: la Luna en tu signo opuesto complementario pone el foco en tus vínculos y favorece los acuerdos de pareja o las asociaciones. Escuchar las necesidades de la otra persona te permitirá recuperar la armonía.

la Luna en tu signo opuesto complementario pone el foco en tus vínculos y favorece los acuerdos de pareja o las asociaciones. Escuchar las necesidades de la otra persona te permitirá recuperar la armonía. Sagitario: organiza tus tareas sin exigirte más de lo necesario, ya que podrías sentir cierto desgaste. Un pequeño avance en el trabajo te dará confianza para planificar nuevos objetivos.

organiza tus tareas sin exigirte más de lo necesario, ya que podrías sentir cierto desgaste. Un pequeño avance en el trabajo te dará confianza para planificar nuevos objetivos. Capricornio: la energía de este domingo favorece los encuentros románticos y las actividades creativas. También puede surgir una oportunidad para disfrutar de un proyecto que te entusiasma.

la energía de este domingo favorece los encuentros románticos y las actividades creativas. También puede surgir una oportunidad para disfrutar de un proyecto que te entusiasma. Acuario: atender cuestiones familiares y ordenar tu espacio te ayudará a recuperar la calma. Evita gastos relacionados con decisiones emocionales y prioriza lo verdaderamente importante.

atender cuestiones familiares y ordenar tu espacio te ayudará a recuperar la calma. Evita gastos relacionados con decisiones emocionales y prioriza lo verdaderamente importante. Piscis: será una jornada propicia para conversar, estudiar y compartir ideas que pueden convertirse en oportunidades. Una persona cercana podría ofrecerte una perspectiva valiosa sobre un asunto sentimental.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:

Aries : 21 de marzo - 19 de abril

: 21 de marzo - 19 de abril Tauro : 20 de abril - 21 de mayo

: 20 de abril - 21 de mayo Géminis : 21 de mayo - 20 de junio

: 21 de mayo - 20 de junio Cáncer : 21 de junio - 22 de julio

: 21 de junio - 22 de julio Leo : 23 de julio - 22 de agosto

: 23 de julio - 22 de agosto Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre