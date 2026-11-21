Comenzamos el fin de semana y las energías están en movimiento. La astrología oriental ha develado cuáles son las predicciones para cada signo del zodiaco oriental.

¿Cuáles son las predicciones para cada signo?

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26

Es momento de reflexionar sobre los proyectos o decisiones, tu dinamismo te ayudará, pero es posible que no todas las respuestas aparezcan de inmediato. Deberás elegir un rumbo antes de acelerar para poder renovar tu motivación.

Número de la Suerte: 11, 24, 33

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27

Una mirada distinta sobre bienestar y hábitos te brindará una mayor claridad. Tu sensibilidad es una fortaleza cuando la acompañas de paciencia y realidad. Reconocer un pequeño avance es una buena forma de sostener la motivación.

Número de la Suerte: 8, 20, 35

/horoscoposhoroscopo-chino-2026-estas-son-las-predicciones-para-la-cabra-segun-la-astrologia-oriental (Canva)

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28

Apoyarte en tu creatividad será útil para distinguir entre lo urgente y lo que realmente vale la pena. Ve de a una idea por vez y encuentra alternativas originales. Las decisiones compartidas mejoran cuando hay espacio para el diálogo.

Número de la Suerte: 1, 11, 19

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29

Lleva a cabo conversaciones pendientes y apoyate en tu disciplina para distinguir entre lo urgente y lo que realmente vale la pena. No te exijas el control de cada detalle.

Número de la Suerte: 10, 15, 23

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30

Pon atención a tus relaciones y comunicación, tu lealtad te ayudará a reconocer lo importante, pero tus respuestas no serán inmediatas. Una pausa breve puede darte la perspectiva que necesitás.

Número de la Suerte: 3, 9, 18

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31

El Cerdo deberá prestar atención a la familia y afectos, podrás distinguir entre lo urgente de lo que realmente vale la pena. Tus prioridades merecen ser atendidas y equilibra lo que das con lo que recibes.

Número de la Suerte: 1, 9, 12

cerdo (Canva)

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32

Una mirada renovada sobre trabajo y colaboración puede darte claridad. Tu ingenio puede ayudarte a reconocer lo importante. En vez de querer resolverlo todo, observa los detalles antes de decidir.

Número de la Suerte: 27, 28, 29

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33

Debes plantearte metas a largo plazo, aprovecha tu constancia para abordar situaciones cotidianas con mayor confianza. Debes respetar tus propios tiempos para fortalecer lo que construyes.

Número de la Suerte: 2, 24, 33

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34

Tu valentía puede ayudarte a reconocer lo importante, aunque no todas las respuestas aparezcan de inmediato. Las decisiones compartidas mejoran cuando hay espacio para el diálogo.

Número de la Suerte: 5, 16, 25

/horoscopos/horoscopo-chino-2026-estas-son-las-predicciones-para-el-tigre-segun-la-astrologia-oriental (Canva)

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35

El aprendizaje y las nuevas ideas captarán tu atención. Vas a poder reconocer lo importante y expresar tus necesidades con claridad. Si surge una conversación, procura escuchar antes de responder.

Número de la Suerte: 20, 25, 26

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36

Conectate con la creatividad y la expresión. Las astrología te recomienda escuchar las perspectivas ajenas, y date la oportunidad de inspirar a otros desde el ejemplo. Una pausa breve puede darte la perspectiva que necesitás.

Número de la Suerte: 4, 18, 22

Horóscopo chino Las personas que nacieron en estos años 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024 son del signo Dragón en el horóscopo chino. ((Especial/Gemini))

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25

Es importante que tomes un descanso y disfrutes de ti mismo. Contrastas tus impresiones con hechos para poder comprender una situación desde otra perspectiva. Elegir una sola prioridad te permitirá terminar el día con mayor satisfacción.

Número de la Suerte: 19, 32, 34