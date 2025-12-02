Horóscopos: Estos son los números de la suerte para cada signo del zodiaco hoy martes 2 de diciembre

Un nuevo mes ha comenzado y, con ello, la posibilidad de cerrar el año de la mejor forma posible con la ayuda de los astros y los planetas. Los horóscopos finalmente han llegado, por lo que ahora es preciso que conozcas los números de la suerte de cada signo del zodiaco para hoy martes 2 de diciembre.

Debes saber que los números de la suerte mostrados a continuación servirán para este 2 de diciembre, aunque también serán los más importantes para cada signo del zodiaco a lo largo del mes de acuerdo con Mhoni Vidente, una de las pitonisas más importantes que existen en la actualidad.

Recuerda que el ingreso de un nuevo mes puede generar la fuerza que tanto habías buscado, misma que puede guardar cierta relación con los patrones numerológicos que, de cierta forma, ayudan a potenciar las oportunidades mientras favorecen los proyectos que tienes en mente.

Es por ello que cada vez más personas confían en estos números de la suerte a través de su percepción interna, por lo que esperan que, con estos, el universo traiga noticias favorables para ellos. Sin más, vale conocer los números más importantes para cada signo del zodiaco de este 2 de diciembre del 2025.

¿Cuáles son los números de la suerte de cada signo hoy martes 2 de diciembre?

Según lo establecido por Mhoni Vidente, los números de la suerte para los nacidos bajo el signo de Aries serán el 29, 22 y 66, mientras que quienes nacieron en Tauro deberán prestar mucha atención en el 5, el 37 y el 48; los Géminis, por su parte, tendrán en el 1, 16 y 18 sus números de la suerte para este día y el resto del mes.

El 19, 11 y 30 serán los más especiales para Cáncer; Leo, por su parte, tendrá el 14, 7 y 33, mientras que Virgo y Libra deberán confiar a plenitud en el 6, 8 y 20, así como el 21, 17 y 40, respectivamente hablando.

En Escorpión los números de la suerte serán el 13, 2 y 27, mientras que en Sagitario se presentan el 61, 12 y 23, por lo que Capricornio deberá prestar mucha atención al 9, 3 y 30. Acuario tendrá en sus números predilectos al 15, 38 y 50, mientras que en Piscis los más importantes serán el 10, 31 y 66.