Horóscopo chino: los signos animales que tienen suerte espiritual en la semana del 26 al 31 de octubre

El horóscopo chino de la semana, que abarcan las predicciones de todos los animales desde hoy lunes 26 de octubre al sábado 31 de octubre, destacan por la suerte espiritual, pero solo 4 de ellos experimentará con más fuerza las energías: Perro, Dragón, Gato y Caballo. Descubre qué podría pasar con cada uno de ellos, según las visiones de Susy Forte:

1. PERRO (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018. )

La semana será favorable para fortalecer la espiritualidad a través de la amistad y el acompañamiento de personas cercanas. Según Susy Forte, los amigos tendrán un papel importante en esta etapa, por lo que compartir experiencias, conversar y apoyarse mutuamente puede ayudar al Perro a encontrar nuevas perspectivas. Predicción: se correrán velos que le impedían ver realidades ocultas. Será un buen momento para escuchar su intuición, reconocer ciertas verdades y revisar a quién deposita su confianza.

El signo Perro en el horóscopo chino son aquellos que nacieron en los siguientes años: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018.|(Especial/Gemini)

2. DRAGÓN (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024.)

El Dragón vivirá una etapa especialmente enriquecedora para conectar con su poder interior. Su creatividad, sensibilidad y percepción estarán potenciadas, lo que puede ayudarle a descubrir nuevas maneras de expresarse y comprender mejor sus relaciones personales. Predicción: tendrá una sensibilidad y creatividad deslumbrantes. Esta energía le permitirá confiar más en sus capacidades, abrirse a nuevas experiencias y fortalecer sus vínculos mediante una comunicación más profunda.

Las personas que nacieron en estos años 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024 son del signo Dragón en el horóscopo chino.|(Especial/Gemini)

3. GATO/CONEJO (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023. )

El Gato podrá encontrar bienestar al dedicar tiempo a las actividades que le brindan alegría y tranquilidad. Aunque necesitará organizar sus responsabilidades y administrar mejor su energía, el optimismo y el buen humor serán sus aliados para mantener la armonía. Predicción: el arte y la cultura le inspirarán, reconfortarán y traerán alegría. También podría experimentar una reflexión sobre asuntos del pasado que quedaron pendientes, una oportunidad para comprender sus emociones y avanzar con mayor serenidad.

4. CABALLO (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014.)

Para el Caballo, la semana podría sentirse más lenta de lo habitual. Sin embargo, las pausas serán una oportunidad para detenerse, hacer un balance de su vida y aclarar aquello que necesita cambiar. En lugar de forzar los acontecimientos, le convendrá confiar en el proceso. Predicción: deberá esperar el momento adecuado para decidir y actuar. La naturaleza, las caminatas y la lectura pueden ayudarle a recuperar la vitalidad, escuchar sus necesidades y encontrar un rumbo más claro.