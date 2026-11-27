Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este sábado 28 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 28 de noviembre de 2026

Hoy, sábado 28 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:

Aries: la Luna en Leo favorece el romance, la creatividad y las actividades que despiertan tu entusiasmo. Una iniciativa personal podría abrirte nuevas oportunidades, siempre que administres tus recursos con prudencia.

la Luna en Leo favorece el romance, la creatividad y las actividades que despiertan tu entusiasmo. Una iniciativa personal podría abrirte nuevas oportunidades, siempre que administres tus recursos con prudencia. Tauro: será un buen día para dedicar tiempo al hogar y fortalecer los vínculos familiares. Evita cargar con responsabilidades ajenas y revisa tus gastos antes de realizar compras importantes.

será un buen día para dedicar tiempo al hogar y fortalecer los vínculos familiares. Evita cargar con responsabilidades ajenas y revisa tus gastos antes de realizar compras importantes. Géminis: una conversación inesperada puede acercarte una propuesta interesante o ayudarte a resolver un malentendido. Aprovecha el día para compartir ideas, pero procura descansar y no dispersar tu energía.

una conversación inesperada puede acercarte una propuesta interesante o ayudarte a resolver un malentendido. Aprovecha el día para compartir ideas, pero procura descansar y no dispersar tu energía. Cáncer: presta atención a tus recursos y evita decisiones económicas motivadas por la ansiedad. Un gesto de cariño puede mejorar el ambiente en una relación que necesita mayor cercanía.

presta atención a tus recursos y evita decisiones económicas motivadas por la ansiedad. Un gesto de cariño puede mejorar el ambiente en una relación que necesita mayor cercanía. Leo: con la Luna transitando tu signo, sentirás un impulso para mostrar tus talentos y expresar lo que deseas. Es un buen momento para disfrutar de tus afectos y avanzar con una iniciativa personal.

con la Luna transitando tu signo, sentirás un impulso para mostrar tus talentos y expresar lo que deseas. Es un buen momento para disfrutar de tus afectos y avanzar con una iniciativa personal. Virgo: necesitarás tranquilidad para ordenar tus pensamientos y recuperar energía. No te apresures a aceptar una propuesta laboral o financiera sin revisar todos los detalles.

necesitarás tranquilidad para ordenar tus pensamientos y recuperar energía. No te apresures a aceptar una propuesta laboral o financiera sin revisar todos los detalles. Libra: la Luna en Leo favorece los encuentros sociales y puede acercarte personas con intereses similares. Una amistad podría convertirse en un contacto valioso para impulsar un proyecto.

la Luna en Leo favorece los encuentros sociales y puede acercarte personas con intereses similares. Una amistad podría convertirse en un contacto valioso para impulsar un proyecto. Escorpio: podrías recibir reconocimiento por tu esfuerzo o encontrar una alternativa para avanzar profesionalmente. Procura equilibrar tus obligaciones con momentos de descanso y evita las discusiones en casa.

podrías recibir reconocimiento por tu esfuerzo o encontrar una alternativa para avanzar profesionalmente. Procura equilibrar tus obligaciones con momentos de descanso y evita las discusiones en casa. Sagitario: la energía lunar en Leo despierta tus ganas de aprender, viajar y explorar nuevas posibilidades. Una propuesta vinculada con tus proyectos puede entusiasmarte y abrirte perspectivas económicas.

la energía lunar en Leo despierta tus ganas de aprender, viajar y explorar nuevas posibilidades. Una propuesta vinculada con tus proyectos puede entusiasmarte y abrirte perspectivas económicas. Capricornio: será importante organizar los compromisos compartidos y actuar con prudencia al administrar tus recursos. En el plano sentimental, una conversación sincera puede fortalecer la confianza.

será importante organizar los compromisos compartidos y actuar con prudencia al administrar tus recursos. En el plano sentimental, una conversación sincera puede fortalecer la confianza. Acuario: la Luna en tu signo opuesto complementario pone el foco en tus relaciones y favorece los acuerdos de pareja o las asociaciones. Escucha las necesidades de la otra persona sin dejar de expresar las tuyas.

la Luna en tu signo opuesto complementario pone el foco en tus relaciones y favorece los acuerdos de pareja o las asociaciones. Escucha las necesidades de la otra persona sin dejar de expresar las tuyas. Piscis: procura ordenar tu rutina y evitar actividades que puedan generarte un desgaste innecesario. Un pequeño avance laboral te dará tranquilidad y te permitirá planificar mejor tus próximos gastos.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:

Aries : 21 de marzo - 19 de abril

: 21 de marzo - 19 de abril Tauro : 20 de abril - 21 de mayo

: 20 de abril - 21 de mayo Géminis : 21 de mayo - 20 de junio

: 21 de mayo - 20 de junio Cáncer : 21 de junio - 22 de julio

: 21 de junio - 22 de julio Leo : 23 de julio - 22 de agosto

: 23 de julio - 22 de agosto Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre