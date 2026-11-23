El 22 de noviembre de 2026 comienza la temporada Sagitario, un período astrológico que se extenderá hasta el 21 de diciembre y estará marcado por el entusiasmo, la búsqueda de libertad y el deseo de crecimiento personal. Con el Sol transitando este signo de fuego, la energía disponible invita a dejar atrás las limitaciones y recuperar la confianza para avanzar hacia nuevas experiencias.

Durante este ciclo, cada signo del zodiaco recibirá una influencia particular en sus relaciones, proyectos, economía y bienestar emocional. Mientras algunos encontrarán oportunidades profesionales, otros tendrán la posibilidad de iniciar romances, resolver conflictos o descubrir nuevas motivaciones.

Predicciones para cada signo del zodiaco durante la temporada Sagitario 2026

El tránsito del Sol en Sagitario favorecerá especialmente los proyectos relacionados con la expansión, el conocimiento y la búsqueda de nuevos horizontes. Estas son las predicciones para los 12 signos entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre:

Aries: comenzará una etapa de entusiasmo y movimiento. Podrían aparecer oportunidades vinculadas con viajes, estudios o proyectos que amplíen sus posibilidades profesionales. En el amor, será importante animarse a expresar lo que siente.

comenzará una etapa de entusiasmo y movimiento. Podrían aparecer oportunidades vinculadas con viajes, estudios o proyectos que amplíen sus posibilidades profesionales. En el amor, será importante animarse a expresar lo que siente. Tauro: tendrá que reorganizar sus recursos y prestar atención a los acuerdos económicos. En el terreno afectivo, podrá fortalecer la confianza y dejar atrás situaciones que generan inseguridad.

tendrá que reorganizar sus recursos y prestar atención a los acuerdos económicos. En el terreno afectivo, podrá fortalecer la confianza y dejar atrás situaciones que generan inseguridad. Géminis: las relaciones ocuparán un lugar central. Será un período favorable para conocer personas, mejorar acuerdos y resolver diferencias con la pareja. Una colaboración también podría abrirle nuevas puertas.

las relaciones ocuparán un lugar central. Será un período favorable para conocer personas, mejorar acuerdos y resolver diferencias con la pareja. Una colaboración también podría abrirle nuevas puertas. Cáncer: encontrará oportunidades para mejorar su rutina y avanzar en cuestiones laborales. Deberá cuidar sus energías y evitar asumir responsabilidades que no le corresponden.

encontrará oportunidades para mejorar su rutina y avanzar en cuestiones laborales. Deberá cuidar sus energías y evitar asumir responsabilidades que no le corresponden. Leo: recuperará la creatividad, el entusiasmo y las ganas de disfrutar. Podrían surgir oportunidades románticas o proyectos personales que le permitan mostrar sus talentos.

recuperará la creatividad, el entusiasmo y las ganas de disfrutar. Podrían surgir oportunidades románticas o proyectos personales que le permitan mostrar sus talentos. Virgo: concentrará su atención en el hogar y la familia. Será un buen momento para resolver asuntos pendientes, reorganizar espacios y encontrar mayor estabilidad emocional.

concentrará su atención en el hogar y la familia. Será un buen momento para resolver asuntos pendientes, reorganizar espacios y encontrar mayor estabilidad emocional. Libra: tendrá facilidad para comunicarse, negociar y establecer nuevos contactos. Una conversación podría convertirse en el comienzo de una oportunidad profesional o sentimental.

tendrá facilidad para comunicarse, negociar y establecer nuevos contactos. Una conversación podría convertirse en el comienzo de una oportunidad profesional o sentimental. Escorpio: deberá concentrarse en sus prioridades económicas y reconocer el valor de sus capacidades. También será importante evitar gastos impulsivos y fortalecer su autoestima.

deberá concentrarse en sus prioridades económicas y reconocer el valor de sus capacidades. También será importante evitar gastos impulsivos y fortalecer su autoestima. Sagitario: será el gran protagonista de este ciclo. Con el Sol en su signo, recuperará vitalidad, confianza y determinación. Podrá iniciar proyectos, renovar su imagen y tomar decisiones importantes para su futuro.

será el gran protagonista de este ciclo. Con el Sol en su signo, recuperará vitalidad, confianza y determinación. Podrá iniciar proyectos, renovar su imagen y tomar decisiones importantes para su futuro. Capricornio: vivirá una etapa de introspección y cierre de asuntos pendientes. Necesitará descansar, revisar sus emociones y prepararse para el nuevo ciclo solar que comenzará en diciembre.

vivirá una etapa de introspección y cierre de asuntos pendientes. Necesitará descansar, revisar sus emociones y prepararse para el nuevo ciclo solar que comenzará en diciembre. Acuario: encontrará oportunidades mediante amistades, contactos y proyectos colectivos. Una persona de su entorno podría acercarle una propuesta interesante o ayudarlo a concretar una idea.

encontrará oportunidades mediante amistades, contactos y proyectos colectivos. Una persona de su entorno podría acercarle una propuesta interesante o ayudarlo a concretar una idea. Piscis: tendrá mayor visibilidad en el ámbito profesional. Podrían llegar reconocimientos, nuevas responsabilidades o propuestas que le permitan demostrar su capacidad y avanzar hacia sus objetivos.

¿Cuál es la energía disponible del tránsito del Sol en Sagitario hasta el 21 de diciembre?

En astrología, el Sol representa la identidad, la vitalidad y la voluntad. Cuando ingresa en Sagitario (signo de fuego regido por Júpiter), comienza una etapa relacionada con la expansión, el optimismo, la libertad y la búsqueda de conocimiento.

A diferencia de la temporada Escorpio, asociada con la introspección y las transformaciones profundas, Sagitario propone mirar hacia adelante. Su energía invita a viajar, estudiar, explorar otras culturas, ampliar las perspectivas y recuperar la confianza en las posibilidades personales.

Este tránsito también puede favorecer el entusiasmo por iniciar proyectos y asumir desafíos que permitan crecer. Sin embargo, su influencia expansiva puede llevar a exagerar expectativas, actuar con impaciencia o comprometerse con más actividades de las que realmente se pueden sostener.

Por eso, el aprendizaje de la temporada Sagitario 2026 será combinar optimismo con responsabilidad. Desde la interpretación astrológica, estas semanas representan una oportunidad para ampliar horizontes, recuperar la motivación y construir objetivos que estén en sintonía con los deseos de cada signo.