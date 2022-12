“No me defendió": Ingrid Coronado sobre su relación con Fernando Del Solar.

Luego de las polémicas declaraciones que surgieron tras el lamentable fallecimiento de Fernando Del Solar el pasado 30 de junio, Ingrid Coronado se sinceró en una entrevista para el canal de Yordi Rosado en YouTube, e hizo públicos algunos detalles de su relación con el argentino.

Vuela alto, Fernando del Solar. | Capítulo del 01 de julio de 2022 | Al Extremo

La también actriz contó cómo se dio el inicio de su relación y las polémicas que tuvieron que atravesar. Durante la entrevista declaró que ha sido muy atacada y señalada por ser mala persona.

A mí me han atacado y me han dicho que soy la persona más mala del mundo, soy más tonta que mala, si hay algo que pudiera reprocharme es haber sido tan tonta... Yo no soy mala persona, tengo un buen corazón, por las personas que amo soy capaz de dar la vida y lo he demostrado.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Ingrid Coronado y Fernando del Solar?

La historia entre Ingrid Coronado y Fernando Del Solar comenzó en el programa Sexos en guerra, fue ahí donde se conocieron, en el año 2002. Cuando a Ingrid le ofrecieron hacer un programa matutino, ella buscó a Fernando y así nació Venga La Alegría.

Después de ocho años de amistad, Fernando estaba por casarse pero decidió cancelar la boda y, en medio de la situación, Ingrid lo acompañó a la boda de un amigo porque Fernando no quería ir solo y fue ahí donde ella le declaró su amor.

La conductora relató que fue hasta después de que Fernando Del Solar regresara de su viaje de luna de miel, al que se fue solo, que la buscó y comenzaron una relación a escondidas, pues él nunca anunció a los medios que la boda estaba cancelada. Sin embargo, pronto quedaron embarazados y la noticia se dio a conocer, causando fuertes polémicas y acusaciones hacia Coronado por un crimen que no cometió: haberse metido en su matrimonio e impedir su boda. No fue hasta cinco años después que él confesaría en una entrevista que había sido un error no defenderla.