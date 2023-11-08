Issabela Camil revela que no ha sido fácil compartir su vida con Sergio Mayer.

Issabela Camil incursiona como empresaria en el calzado para dama y durante su evento, nos confesó que ha sido difícil compartir la vida que lleva Sergio Mayer.

Pues ha sido difícil en ciertas ocasiones, me encanta y agradezco que se interese por mis proyectos, pero no me encanta abrir las puertas, tanto como él y hablar de todo tan abiertamente, no, yo soy un poquito más privada

Abogado de Héctor Parra y su hija nos hablan de situación del actor.

Te puede interesar: Sergio Mayer responde a las acusaciones de sus excompañeros de Garibaldi

¿Cómo decidió hacer un reality de su familia?

Nos expresó cuánto le costó al inicio aceptar hacer un reality con su familia.

El reality me costó mucho, es un reality muy limpio, muy sano, muy lo que es la familia Mayer Camil y eso me gustó, al principio dije ‘no, por dónde se van a querer ir’

¿Qué le afecta de vivir con Sergio Mayer?

Y aunque ya sobrelleva el mundo que rodea a Sergio Mayer, nos comparte qué es lo que aún le afecta.

Muy polémico, Sergio es muy polémico, siempre ha sido polémico, eso me cuesta más, el reality, hay veces que sí me afecta, afecta a mis hijas

No comprende por qué su esposo se vuelve viral en las redes sociales.

Estábamos en un viaje y él se tomó una foto con las uñas pintadas de negro. Cuánta gente antes de él se ha pintado las uñas, hombres, muchísimas, pero lo hizo él, entonces tiene un efecto distinto, se puso una falda. Cómo se pone una falda, Sergio Mayer. Cuántos, Miguel Bosé, Ricky Martin

Cuando habla de Sergio se le ilumina el rostro y de esta manera, mostró su paciencia por grabar para sus redes sociales durante la boda de Alexis Ayala.

También te puede interesar: ¿Cuál es el mensaje que Daniela Parra le mandó a Sergio Mayer?