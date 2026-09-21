Pablo Montero NO es su verdadero nombre: ¿Cómo se llama realmente el cantante y participante de La Granja VIP?

Pablo Montero es uno de los nuevos integrantes de La Granja VIP, pero el nombre con el que millones de personas lo conocen desde hace décadas no es el que aparece en sus documentos. El cantante y actor nació como Óscar Daniel Hernández Rodríguez, identidad que ha sido confirmada en diferentes perfiles biográficos y registros públicos. Aunque hoy “Pablo Montero” es un nombre completamente ligado a la música ranchera y a las telenovelas, llegar a esa identidad artística fue parte del proceso con el que el cantante comenzó a construir su carrera.

¿Por qué Óscar Daniel Hernández Rodríguez se convirtió en Pablo Montero?

El cambio de nombre ocurrió al comenzar su trayectoria profesional en la música. De acuerdo con lo que ha contado el propio cantante, su equipo de trabajo participó en la búsqueda de un nombre artístico que tuviera mayor fuerza comercial y que funcionara con el estilo de música que quería interpretar. En ese proceso también participó Blanca Martínez “La Chicuela”, periodista especializada en música regional mexicana. La propia Martínez contó que ella y Maricarmen Grimaldi fueron quienes ayudaron a ponerle el nombre artístico a Óscar.

La elección de “Pablo Montero” no fue, por tanto, un nombre que simplemente apareciera de la nada. El equipo probó distintas combinaciones hasta encontrar una que consideraran adecuada para la personalidad artística que buscaban proyectar. Según la historia que ha compartido Montero, él mismo propuso el apellido Montero y posteriormente se fueron probando nombres que combinaran con él. Finalmente, “Pablo Montero” fue el que terminó convenciendo al equipo.

El nuevo nombre acompañó el crecimiento de su carrera y terminó convirtiéndose en su identidad pública. Como cantante, Montero se consolidó dentro del regional mexicano y posteriormente también desarrolló una trayectoria como actor. Su carrera televisiva comenzó desde los años 90, incluyendo su participación en Lazos de amor, mientras que en 1999 lanzó el álbum Dónde estás corazón. Ahora, décadas después de aquella transformación, Óscar Daniel Hernández Rodríguez vuelve a ser noticia bajo el nombre de Pablo Montero, esta vez como uno de los famosos que se enfrentan a la vida de campo, los animales y los retos de La Granja VIP.