Cuál es el nombre real de Pimpinela Escarlata y por qué eligió ese personaje

Pimpinela Escarlata se convirtió en uno de los participantes más queridos por los aficionados dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. Su nombre surge de la lucha libre mexicana, donde logró destacar entre los demás gracias a su maquillaje, sus llamativos vestuarios y una personalidad que rompe con la imagen tradicional del luchador. Sin embargo, pocos conocen su verdadero nombre.

Su participación en el reality granjero permitió conocer detalles poco difundidos sobre sus comienzos. El luchador recordó las dificultades que atravesó desde niño y explicó cómo transformó los ataques relacionados con su orientación sexual en una de sus principales fortalezas sobre el cuadrilátero.

¿Cuál es el nombre real de Pimpinela Escarlata?

El nombre real de Pimpinela Escarlata es Mario González Lozano. Nació el 18 de abril de 1969 en Delicias, Chihuahua, aunque llegó a Torreón cuando tenía aproximadamente ocho meses. Por esa razón, se considera un representante de La Laguna.

Mario comenzó a abrirse camino en la lucha libre durante su adolescencia. Sangre Chicana fue una de sus principales inspiraciones, mientras que Halcón Suriano y Héctor López aparecen entre los maestros que participaron en su preparación.

Antes de dedicarse al deporte, González realizó diferentes trabajos para salir adelante. Su infancia estuvo marcada por la discriminación, pues ha contado que desde la primaria recibía insultos y agresiones por su orientación sexual.

¿Por qué eligió el personaje de Pimpinela Escarlata?

Mario González eligió convertirse en Pimpinela Escarlata porque deseaba competir sin máscara y construir una identidad más cercana a su verdadera personalidad. En lugar de esconder los rasgos por los que había sido discriminado, decidió llevarlos al centro del espectáculo.

El nombre fue una propuesta de Caballero Halcón. González aceptó la idea y comenzó a presentarse con maquillaje, vestuarios llamativos y una actitud provocadora que terminó por convertirse en su sello personal.

Pimpinela Escarlata convirtió la discriminación en su fortaleza

La decisión de Mario no consistió únicamente en adoptar un nombre artístico. El luchador tomó aquello que algunas personas utilizaban para atacarlo y lo convirtió en una propuesta capaz de conectar con el público.

Los bailes, los besos a sus rivales, el maquillaje y los atuendos de colores le dieron una imagen reconocible, pero su capacidad sobre el cuadrilátero le permitió demostrar que no se trataba solamente de un personaje cómico.

Pimpinela Escarlata llegó a conquistar el Campeonato Reina de Reinas de AAA, el Campeonato Mundial de Parejas Mixtas junto a Faby Apache y la Copa Antonio Peña en dos ocasiones. También obtuvo los campeonatos nacionales de Peso Semicompleto y Peso Medio.