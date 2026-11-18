Se tiene la Lista ACTUALIZADA de Nominados después de La Asamblea, haciendo que 5 Granjeros sean posicionados en la semana 11 de La Granja VIP, destacándose Mario “Mono” Osuna, Kevyn “Bicolor” Contreras, Niurka Marcos, Kunno y Ivonne Montero.

Sin embargo, los Granjeros nominados, aún tienen oportunidades de salvarse, pueden hacerlo en el Juego de Salvación, quien sea el vencedor tendrá poder sobre el Viernes de Traición; escogiendo a alguien para sacar de la Tabla y meter a otro Granjero que se creía salvado.

¿Qué pasa en el Jueves de Salvación?

Con la Lista ACTUALIZADA de Nominados, cada uno de ellos son sometidos a la dinámica de “Echar Tierra”, donde los Granjeros se encargan de “sepultar” a uno de los posicionados, con la finalidad de bloquearlo en el Juego de Salvación.

Al final los 3 restantes, se encargan de luchar en un circuito, ya sea poniendo a prueba su agilidad o memoria. El vencedor, sale de la Tabla de Nominados y tiene poder en La Traición en La Granja VIP. Por ejemplo, la semana pasada Julio Camejo tuvo el gran poder.

¿Dónde ver La Granja VIP?

No dejes pasar ningún minuto en La Granja VIP, para que no te pierdas La Gala, recuerda que puedes verlo en el portal de Azteca UNO o dando clic aquí para ser enviado al portal directamente.

De igual manera, puedes hacerlo desde la app de TV Azteca en Vivo, solamente ingresa a la aplicación y da clic en la transmisión en Vivo. Puedes usar ambas técnicas para ver el 24/7, ya sea viéndolo desde tu computadora o en cualquier dispositivo móvil.

Así que aplica los pasos anteriores para disfrutar de La Gala, descubriendo la Lista Actualizada de Nominados después de cada dinámica, hasta llegar al domingo en donde se anunciará quién es el eliminado de la semana 11.