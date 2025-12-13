¿A qué equipo pertenecerían los eliminados de La Granja VIP? El ‘Team Cacaraqueo’ especula al pedir votos para Teo

Tras la traición a César Doroteo en la ceremonia de anoche por parte de Kim Shantal, los miembros del 'Team Cacaraqueo' se han dado a la tarea de pedir votos a quienes siguen la transmisión 24/7 de La Granja VIP y entre ellos estarían algunos de sus compañeros que han sido eliminados, los cuales fueron sujetos de especulaciones sobre a qué equipo de los actuales nominados pertenecerían.

La salvada de esta semana fue la primera en señalar que tenía certeza de que Jawy Méndez y Kike Mayagoitia estarían de su lado y en menor medida se encontraría Sandra Itzel, mietras que si bien Teo colocó a Carolina Ross como simpatizante de su alianza, Kim dejó ver que podría no ser el caso debido a que posiblemente esté a favor de Sergio Mayer Mori a raíz de las especulaciones sobre una hipotética relación sentimental entre ellos.

Cabe señalar que ante el señalamiento de Shantal, el nominado afirmó que Mayer Mori estuvo de acuerdo en colocar a la primera eliminada de La Granja VIP en su respectivo cuadro de nominados.

Kim también dejó ver que si bien no necesariamente Omahi sería partidario del 'Team Cacaraqueo', sí estaría a favor de 'El Patrón' y coincidieron en que tendrían la lealtad de Lolita Cortés.

Por otro lado, señalaron que, evidentemente, Lis Vega y Fabiola Campomanes apoyarían a Sergio Mayer Mori, mientras que Manola Díez estaría de lado de Eleazar Gómez.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al noveno eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez y César Doroteo, no olvides votar por tu favorito.

