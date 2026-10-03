A qué hora es la cuarta eliminación de La Granja VIP y dónde verla EN VIVO

La Granja VIP está por cerrar su cuarta semana y otro participante tendrá que despedirse de la competencia. Después de los cambios que dejó el viernes de Traición, seis Granjeros necesitan el respaldo del público para continuar dentro del reality.

La decisión de Bebeshita y Julio Camejo modificó la tabla de nominación. Ahora, los seguidores tendrán la oportunidad de apoyar a sus favoritos antes de conocer quién se convertirá en el cuarto eliminado de la segunda temporada.

¿A qué hora es la cuarta eliminación de La Granja VIP?

La cuarta eliminación de La Granja VIP se llevará a cabo el domingo 4 de octubre. La gala comenzará a las 8:00 p.m., hora del centro de México, establecida en la programación oficial de TV Azteca.

Durante la emisión se conocerá qué participante deberá abandonar la competencia. El horario anunciado corresponde al inicio del programa, por lo que los aficionados deberán seguir la gala para enterarse del resultado de la votación.

Además, la programación digital contempla un Pre Show a las 7:25 p.m. y un Post Show a las 11:00 p.m., también en horario del centro de México. Estos espacios acompañarán la transmisión del domingo.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la cuarta eliminación de La Granja VIP?

La gala podrá seguirse EN VIVO y GRATIS por Azteca UNO, a través de su señal de televisión abierta. También estará disponible desde el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo.

Para verla desde un celular, los usuarios pueden ingresar a la aplicación, disponible para dispositivos Android e iOS, y seleccionar la señal de Azteca UNO. Otra opción es entrar a la transmisión oficial de La Granja VIP desde el navegador.

De esta manera, los seguidores podrán acompañar la eliminación desde la televisión o un dispositivo con conexión a internet.

¿Quiénes están nominados para la cuarta eliminación?

La lista definitiva quedó conformada por Natalia Alcocer, Manelyk González, Azalia Ojeda, Fernando Lozada, Kenny Avilés y Rafael Mercadante. Los seis llegan en riesgo de salir este domingo.

Bebeshita y Julio Camejo abandonaron la tabla después de ganar el Juego de Salvación. Posteriormente, Daniela Alexis eligió salvar a Kunno, mientras que el actor cubano decidió incorporar a Rafael Mercadante mediante el poder de La Traición.

Así, Rafa tendrá que buscar el apoyo de los espectadores para mantenerse en el programa tras convertirse en el último nominado de la semana.