ÚLTIMA HORA: Rafa Mercadante fue el traicionado y se convierte en NOMINADO en la cuarta semana de La Granja VIP

¡Rivales que siguen al máximo! Hoy, 2 de octubre del 2026, se dio a conocer que X fue el Granjero seleccionado para la Traición, pero con dicho poder, el afortunado tuvo la oportunidad de escoger a Rafa Mercadante para poder salvarlo, siendo un movimiento estratégico que nadie quiere dejar pasar en la cuarta semana de La Granja VIP. El Granjero se une a Manelyk, Kenny, Fernando, Azalia y Natalia en la Tabla de Nominación.

Razones por las que no te debes perder todo lo que pasa en el reality, conociendo quienes son los nominados de la semana, además de quién o quiénes están en riesgo de salir.

¿Cuál es la dinámica de la semana en La Granja VIP?

Recordemos que durante toda la semana, se realizan diversas dinámicas, en las que se dan a conocer diversos cambios en el juego, situaciones que pueden cambiar todas las decisiones de último minuto, ya sea que favorezca a los demás o perjudique a algunos. Este es el calendario semanal:



Lunes: El Capataz, definen quién va a liderar y a obtener inmunidad.

Martes: El Duelo, se va a escoger al granjero y peón que se enfrentarán.

Miércoles: La Asamblea, se van a nominar a alguno de los granjeros.

Jueves: La Salvación, uno de ellos tendrá la oportunidad de no estar en la Tabla de Nominaciones.

Viernes: La Traición, se saca a algunos de los Granjeros de la lista de nominados, pero otro tomará su lugar.

Domingo: Eliminación, uno de los Granjeros nominados saldrá al no obtener suficientes votos.

¿Cómo puedo votar por mi Granjero favorito?

Recuerda que el fin de semana será un momento decisivo en La Granja VIP, ya que los usuarios podrán votar por su Granjero favorito en la cuarta semana, logrando salvarlo de la eliminación. Para ello cuentan con dos alternativas sencillas:

